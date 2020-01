LA COMISIÓN VECINAL DEL BARRIO JESUS NAZARENO QUIERE ERRADICAR EL BASURAL DE PRÓSPERO BOVINO Y GRAL MEDINA

Desde la comisión vecinal del barrio Jesús Nazareno, destacaron que en el barrio se están realizando los trabajos de mantenimiento y limpieza, aunque solicitaron a los vecinos que no arrojen basura en la calle y que no saquen los residuos fuera de horario.

En este sentido, ante cronistas de este medio, Rosa Gaiga y Alejandro Olier, destacaron que “ahora en este momento estamos tratando de limpiar y de cortar pasto en toda la parte de la zona de calle Gregória Pérez y General Medina por la vía muerta”, señaló Rosa, quien además destacó que “se está limpiando y dejando lindo el barrio y bueno, siempre se sigue limpiando y cortando el pasto y donde hay basural se junta y todo está quedando lindo”, destacó.

Por su parte, el contador Olier señaló que “estamos viendo el tema de las luces porque sacan los cables y se los llevan, se han robado todos los cables”, lamentó.

“Queremos tener limpia la zona de calle Próspero Bovino entre Gregória Pérez y Medina, que es donde está el famoso punto limpio, que ahora no es un punto limpio, pero bueno, en el futuro lo queremos erradicar porque planteamos de que una zona urbana donde no puede estar ese basural”, aclaró y dijo que “la idea en el futuro es poder limpiar toda esa zona por eso queremos a través de la gestión de la presidenta Rosita, poder mantener limpio y pedirle a la gente que viene que no tire basuras”, les pidió también a los vecinos “ que no saquen la basura fuera de horario”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...