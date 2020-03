La contratación de «artistas en casa» generó polémica en las redes sociales

El Gobierno habría contratado a 500 artistas por $7,2 millones para que canten desde sus casas. Si esto es verdad, la idea no está mal. Lo que sí está mal es que en este momento de «pandemia» y de «tantas muertes en el mundo entero», estos “chupasangre” lucren con el coronavirus.

Lo que generó polémica fue que en las redes sociales circuló la versión de que el Gobierno contrató a 500 artistas por un total de $7,2 millones para realizar estas presentaciones.

Desde su casa, Fito Páez repasó sus clásicos y presentó parte de su nuevo trabajo musical Con la cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo, el Ministerio de Cultura está llevando adelante el programa «#YoMeQuedoEnCasa» en el que artistas harán sus shows desde sus hogares para entretener a la gente y también dar un mensaje para que se respete el aislamiento.

Antes de que se lance este ciclo, el propio Fito Páez brindó un show desde su casa junto a su piano. Según la productora del músico, la iniciativa fue del propio cantante y no tuvo ninguna relación con el Gobierno. Se lo dedicó a todas las personas que estaban cumpliendo con el primer día de aislamiento obligatorio ante la pandemia de coronavirus.

El rosarino ofreció un concierto vía streaming (YouTube), desde su casa a modo de consuelo por la cancelación del concierto que el viernes 13 de marzo iba a realizar en el Hipódromo de Rosario para presentar su flamante álbum, el músico optó por un relajado formato que fue seguido por picos que llegaron a los 67 mil usuarios por Facebook y 27 mil por Instagram.

Tras su concierto, en las redes sociales circuló la versión de que Fito Páez había cobrado para realizar este show desde su casa. Sin embargo, desde la productora del cantante desmintieron esta información en diálogo con este medio. En ese sentido, aclararon que el concierto que dio el artista no tuvo ninguna relación con el Gobierno y no fue parte del ciclo llevado adelante por el Ministerio de Cultura. Incluso, desde el Ministerio también aclararon que el concierto de ayer no tuvo relación con la iniciativa que van a llevar adelante.

En ese sentido, la polémica creció luego de que Manuel Adorni, publicó en un tuit que fue compartido más de 10 mil veces y 27 mil me gusta: «El gobierno contrató a 500 artistas por un total de $7,2 millones para el programa “Yo me quedo en casa”. Estos artistas nos van a “entretener” desde sus hogares: acabamos de tirar a la basura el equivalente a cinco respiradores artificiales. Así estamos. Buen fin de semana».

Ante la viralización de la información, este medio consultó a voceros del Ministerio de Cultura a cargo de Tristán Bauer, para aclarar esa versión. En ese sentido, explicaron que ante la cancelación de todos los shows programados, decidieron tomar la iniciativa del programa #YoMeQuedoEnCasa. «Nosotros teníamos un presupuesto asignado para espectáculos y eventos. Cuando empezó el tema del coronavirus, hicimos un proyecto que luego resultó inviable por el aislamiento. Se llamaba ‘Puertas cerradas, corazones abiertos’, era espectáculos sin público, como los músicos tampoco podían exponerse y era un mensaje raro, se decidió que para no cortarle los contratos directamente a los músicos y para que ellos sigan manteniendo la visibilidad y el vínculo con el público, ponerles a disposición los canales del Ministerio para que cuando sea de buena calidad lo que ellos graben desde sus casas, se pueda transmitir por internet», comentaron.

Desde la cartera a cargo de Bauer confirmaron que el presupuesto asignado es de $7,2 millones pero aclararon: «No se asignó más plata, sino que hubo un redireccionamiento del presupuesto destinado para otro fin a eso. Estaba previsto para recitales con público. Ahora se redirecciona, no es un aumento del presupuesto».

En ese sentido, expresaron que esto no quiere decir que se gaste ese dinero antes del 31 de marzo y que los 500 artistas presenten sus shows en estos días de aislamiento total, sino que también puede ser mientras dure la emergencia sanitaria. «No es que aumentamos el presupuesto, es para no cortarle del día a la noche los contratos a los artistas, buscar que sigan teniendo un canal de difusión, y por eso redireccionamos», reiteraron en diálogo con este medio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...