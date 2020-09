LA ESCUELA JUANA AZURDUY BUSCA RESPUESTAS DE LA POLICÍA

Tras los sucesivos robos y destrozos sufridos por la Escuela Generala Juana Azurduy, desde la dirección solicitan respuestas a los respectivos pedidos de seguridad para el establecimiento ubicado en calle Moulins 1900. El martes, vándalos provocaron otro boquete en la parte interna del lugar.

En diálogo con el este medio, Guillermo Jurado Rector de la Escuela Secundaria Nº 19 manifestó que Han mantenido algunas reuniones con la Jefatura Departamental de Policía y ellos se han reunido en la Municipalidad hace diez días con Departamental de Escuelas, zonal de Arquitectura, algunos Concejales y la Dirección Municipal de Seguridad pero hasta el momento no han tenido respuestas ni llegaron a nada concreto. “El martes sufrimos de nuevo un pequeño incidente, nos han roto un pedacito de muro y es imperiosa la necesidad nuestra de contar con la seguridad para llevar a cabo las obras planteadas”.

El rector de la Esc. Juana Azurduy comentó que la idea es poner un puesto sanitario, reacondicionar el edificio antiguo, poner una guardia policial y una guardia municipal todo el día. “Hicieron un pequeño boquete, no sabemos con qué necesidad real. Esto está desgastando al equipo directivo, a la comunidad y a la cooperadora porque ya hace cinco años que venimos reclamando. Esta semana nuevamente haremos el periplo de los trámites con las diferentes autoridades”.

Jurado remarcó que las escuelas hoy por hoy son una parte primordial de la sociedad, si no hay educación estamos complicados. Con respecto a la vigilancia del lugar, la autoridad directiva señaló que todavía no tienen cámaras: “Era una propuesta de hace un par de meses que nos iban a dar pero aún no han llegado. Las necesitamos más que nada para cuidar el erario público porque todo lo que se rompe o todo lo que se llevan después lo pagamos entre todos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...