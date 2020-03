LA GENTE SE QUEJA PORQUE LA POLICÍA NO REALIZA CONTROLES EN LAS CALLES CÉNTRICAS DE CONCORDIA

No son pocos los concordienses que se comunicaron con nuestro medio para manifestar su indignación ante la falta de controles por parte de las autoridades en la vía pública. Sobre todo en las calles céntricas de nuestra ciudad.

En este sentido, varios llamados a este medio, manifestaron de manera unánime que: “es lamentable el trabajo de la policía en nuestra ciudad, se los ve a los patrulleros dando vueltas por las calles pero de ninguna manera realizan controles parando automovilistas ni motociclistas para pedirles explicación del porque andan circulando como si nada”, expresaron.

La indignación manifestada por los vecinos señala que: “nosotros vemos que en las grandes ciudades, tanto en Buenos Aires como en el interior del país, que están llevando preso y hasta secuestrando vehículos a gente que no puede explicar que anda haciendo en la calle, cuando nuestro presidente, nuestro gobernador y nuestro intendente piden permanente a través de mensajes que la gente se quede en su casa”, y reiteran que: “lamentablemente en Concordia no hay controles policiales en las calles de acceso a nuestra ciudad”, y espetaron que: “esperemos que la policía se ponga un poquito más dura y que realice los controles y al que no respeta la cuarentena, que le quiten el auto o la moto, o lo que sea, pero que la policía comience a parar en las calles, eso es lo que pedimos”, expresaron.

