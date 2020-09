LA JUSTICIA RATIFICÓ QUE LA EMPRESA TELECOM DEBERÁ PAGAR UNA IMPORTANTE DEUDA FISCAL

La noticia fue confirmada por el propio Álvaro Sierra, quien es el asesor económico de la Municipalidad de Concordia. La condena en contra de la firma “quedó firme con un fallo definitivo”, dijo el economista.

En este sentido, el funcionario expresó ante cronistas de este medio que: “estoy muy conforme por el resultado, fundamentalmente porque fue fruto de las gestiones desarrolladas por el área de Rentas y procuradores del municipio, que lograron una condena definitiva para conseguir que Telecom Argentina S.A. le pague a la Municipalidad de Concordia los tributos que le adeuda”, y destacó que “todo comenzó con una Inspección llevada a cabo por el equipo de Inspectores dependientes de la Dirección de Rentas de la Municipalidad, que determinó una deuda superior a los dos millones de pesos”, monto que debía pagar la firma.

Del mismo modo el economista señaló que: “una vez que esa deuda estuvo consolidada, se emitió el correspondiente certificado de deuda fiscal y ante la reticencia de la empresa, no quedó más remedio que acudir a la Justicia para lograr que paguen lo que corresponde”, y destacó que “se originó “hace más de dos años y, por razones que se desconocen, pero que desde la Gestión Municipal lamentamos profundamente, la empresa una vez más, tal como varias empresas grandes o multinacionales hacen, eligieron llevar el litigio a largo, interponiendo excepciones y recursos, que hasta ahora no han dado frutos, dado que estando una deuda determinada de manera definitiva administrativamente y no habiendo sido apelada la determinación administrativa a la Justicia, lo que corresponde es pagarla”.

Asimismo Álvaro Sierra reconoció que “no deja de alegrarnos en algún sentido que el fallo haya quedado firme, ya que muestra a las claras la posición del municipio a la hora de defender el crédito tributario siendo este el principal activo de la comuna”, aunque admitió que “sería mucho mejor para todas las partes que se tributara en tiempo y forma y, aún en el caso de existir diferencias en cuanto a la determinación del tributo, una vez firme el monto a pagar no haya que transitar un largo juicio de ejecución para cobrar”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...