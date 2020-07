LA MANGA DE LANGOSTAS VUELA EN DIRECCIÓN AL DEPARTAMENTO CONCORDIA

SE DEVORAN TODO

Según la información aportada ante el periodista Mario Yrigoy de EL SOL-Tele5, dos equipos del SENASA están en plena tarea de monitorear al grupo de ortópteros, estos se trasladan desde el departamento Federal hacia el Este, es decir que podría llegar a ingresar en las próximas horas al departamento Concordia.

Los observadores estiman que por la dirección de los vientos, la gruesa manga de langosta de aproximadamente 7 kilómetros de largo, por 1 kilómetro de ancho, salió del departamento Federal y podría dirigirse en dirección lineal hacia localidades como La Criolla, Los Charrúas y toda esa región ubicada al oeste de la ciudad de Concordia.

Según los registros de los profesionales del SESANA, las langostas han atacado montes nativos y han comido lotes de pasturas, sin que se hayan registrado ataques a cultivos agropecuarios o citrícolas, dado que en los lugares por donde lleva el recorrido han sido de montes naturales.

Este tipo de insectos -manifestaron los peritos- no afectan al ser humano, no son transmisores de ninguna enfermedad, se alimenta solo de material vegetal. El objetivo es monitorear el recorrido de la manga para atacarla y «romperla» con la reducción de la población y que de esa manera no represente un peligro.

