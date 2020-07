LA MARCARON Y LUEGO ENTRARON A ROBAR EN UNA TOMBOLA

La agencia de quiniela “El Abuelo” ubicada en la esquina de La Rioja y Corrientes, fue visitada por los amigos de lo ajeno. Según comentó el dueño de la misma, primero la marcaron y después rompieron un ventiluz e ingresaron a robar un rato después de haber cerrado a la noche.

Sobre el ilícito, Gastón Locaso, como propietario de la agencia, le dijo al periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “yo cerré el negocio a las nueve de la noche y me fui, y según lo que pudimos ver por las cámaras de seguridad, el delincuente rompió una pequeña ventanita de vidrio arriba de la persiana metálica que estaba cerrada y se metió. Me robó dinero y una gran cantidad de mercadería y se ve que salió por el mismo lugar”, acotó.

“El día sábado cuando bien a abrir la agencia encontré un par de pantuflas en la puerta, se ve que me marcaron, se ve que fue un aviso. Se ve que ni bien cerramos se metió el chorro, seguro que me estaba mirando y esperando que nos vayamos -reconoció- nosotros tomamos todos los recaudos, pero jamás pensamos que podían ingresar por ese lugar. La alarma no sonó lamentablemente, se ve que era una persona mayor, no era ningún chico y se tomó unos minutos para preparar todo y salir por donde había entrado”.

Finalmente, el agenciero dijo: “esta es una zona muy segura, anda a cada rato la policía pero se ve que esta vez me tocó mí. Me robaron, no importa el dinero, era una importante suma. También me llevaron una importante cantidad de mercadería”, lamentó Locaso.

