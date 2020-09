Larreta irá a la Corte Suprema para evitar la quita de fondos

El jefe de gobierno porteño recurrirá a la Justicia en rechazo a la decisión de Alberto Fernández de sacarle un punto de la coparticipación para girarlo a la Provincia.

Luego de una jornada de silencio público y reuniones privadas con sus funcionarios, Horacio Rodríguez Larreta decidió que irá a la Corte Suprema para defender el porcentaje de coparticipación federal que recibe la Ciudad de Buenos Aires. La determinación se aceleró después del anuncio del presidente Alberto Fernández, que resolvió ayer de manera unilateral redireccionar esos fondos porteños a la Provincia como salida al conflicto salarial planteado por la policía bonaerense.

“Vamos a ir a la Corte en defensa de nuestro derecho a preservar los recursos de la ciudad, en una mirada federal alejada del porteños contra bonaerenses que se quiere instalar”, anticipó una fuente cercana al alcalde de la Ciudad.

Un grupo de abogados y constitucionalistas comenzó a trabajar en la presentación, que según fuentes del Ejecutivo porteño criticará el “carácter unilateral” de la decisión del Presidente, y pedirá que quede sin efecto “de manera inmediata” para no afectar los recursos de la Ciudad. “Si no lo hacen, no nos quedará otra que recortar obra pública antes que los gastos prioritarios lo que demuestra la irracionalidad de la medida”, argumentaron las fuentes.

Las estimaciones iniciales causaron escozor en los funcionarios: el gobierno le sacaría unos $13.000 millones para lo que resta de 2020, y $53.000 millones dejarían de percibir si la demanda no es aceptada por el máximo tribunal del país.

Durante la tarde, Larreta también mantuvo una serie de encuentros con los aliados de JxC en la ciudad, como Martín Lousteau (Evolución), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Paula Oliveto (CC-ARI), alineados con su reclamo.

“Hubo un respaldo político muy grande a la demanda y a la estrategia futura”, afirmaron. La demanda ante la Corte había sido sugerida de manera pública y privada por Lousteau y Elisa Carrió, e informada a la titular de Pro, Patricia Bullrich- quien encabezó un comunicado con duras críticas al Gobierno-durante un día de llamados y zooms casi interminables.

