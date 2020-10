LAS JARDINERAS CONTINÚAN BUSCANDO RESPUESTAS DEL EJECUTIVO

Por enésima vez, las maestras jardineras estuvieron en las inmediaciones de la municipalidad con el objetivo de que llegue la noticia de la habilitación para trabajar como taller. Esto no ocurrió porque el intendente no las recibió. Este viernes las docentes irán por otro intento.

En diálogo con este medio, Silvina comentó que se siguen yendo con las manos vacías: “Ya no encontramos la explicación de porqué no nos permiten trabajar porque la verdad que esto se está haciendo demasiado extenso. Le trajimos un protocolo aprobado de la provincia para trabajar con la modalidad de taller con cinco niños por sala”.

La maestra jardinera recordó que esta modalidad ya está habilitada por Paraná y el intendente tiene que firmar el decreto para autorizarlas a trabajar y no lo hace. “Siempre cuando veníamos nos decían que el intendente no tenía el poder de habilitar, que debía derivar todo a Paraná. Ahora que tenemos ese protocolo que está aprobado desde la capital provincial no sabemos cuál es el motivo por el que no nos dejan trabajar”.

La docente señaló que es una falta de respeto lo que les están haciendo. “Nosotros necesitamos que nuestro intendente nos represente con la dignidad que debe ser y no lo está haciendo porque está toda la gente trabajando y nosotros no. Entendemos la pandemia y la gravedad del virus pero en un jardín siempre tenemos como prioridad la higiene, la educación en los hábitos del lavado de manos y los cuidados. Eso lo trabajamos siempre y no es algo nuevo para nosotros. Estamos indignadas puntualmente con el intendente que nunca nos recibió en estos meses, no nos da una respuesta cara a cara como la debemos. Este viernes vamos a volver a la municipalidad exigiendo que nos reciba que es lo que nosotras merecemos”.

Las jardineras en su momento quisieron abrir como jardín pero entendieron que la situación sanitaria no lo permitía. “Tratamos de adecuarnos al momento y por eso presentamos los protocolos para la apertura como taller, Necesitamos que nos den respuestas para volver a trabajar”.

