LAS MAESTRAS JARDINERAS BUSCAN RESPUESTAS DEL INTENDENTE

Tras seis meses de inactividad, las maestras jardineras exigen una reunión con el intendente Alfredo Francolini con el objetivo de que las dejen trabajar teniendo en cuenta que en Concordia la situación sanitaria está controlada a comparación de otros Departamentos.

En diálogo con este medio, Ángeles manifestó que seis meses sin actividad es mucho tiempo para no estar trabajando ni produciendo y aún no tienen respuesta. “El coordinador de gestión, Fernando Barbosa nos atendió, pero el intendente no y nosotros necesitamos respuesta de Alfredo Francolini que creo que es lo que corresponde”.

La maestra jardinera señaló que no tenemos la realidad que tienen otras localidades de Entre Ríos como Paraná o Gualeguaychú que ojalá no lleguemos y tampoco tenemos la realidad de una escuela con el cual se las asocia. “No somos escuela, nuestros grupos son reducidos, son controlados, no es lo mismo que una escuela que pasan mil personas al día. Antes de mayo presentamos un protocolo impecable que no lo hemos visto aplicado en ningún comercio de Concordia. Son muchos los jardines en nuestra ciudad y han varios que han cerrado y otros que están al límite de hacerlo. Realmente es una situación que cada vez se pone más insostenible”.

Por último, Ángeles dijo que ya han tenido bastante paciencia y necesitan volver a trabajar de forma reducida, controlada y hacerlo bien para el bien de las maestras, de los niños y el de la familia. “Es impresionante como los chicos se han cerrado, se han vuelto un poco molestos, el estar en contacto con gente extraña por así decirlo que no es su círculo familiar más íntimo es complicado y muy preocupante”.

