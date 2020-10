LAS PRESTADORAS DE SERVICIO DE VIDEOCABLE E INTERNET PODRÍAN SER SANCIONADAS CON HASTA 5 MILLONES DE PESOS

En la mañana de ayer viernes, los concejales de nuestra ciudad se reunieron con Pablo Luciano, quien es el representante del Área de Defensa al Consumidor de la Provincia de Entre Ríos. Vino exclusivamente a nuestra ciudad para interesarse por la situación entre la empresa prestadora del servicio de cable y de internet y los abonados.

“La reunión giró en torno a los numerosos reclamos por el deficiente servicio de internet en la ciudad y por la exclusión de la grilla de canales de parte de la empresa local”, puntualizó el presidente del Bloque Justicialista, el concejal Etchepare ante el periodista Mario Yrigoy.

Asimismo el Edil recordó que: “se habían iniciado dos causas colectivas por los motivos precedentes”, y comentó que “ya se íntimo a las empresas mediante un Oficio dónde se las notifica del inicio de las actuaciones y que las mismas tienen como plazo legal diez días para responder”, dijo.

No se descarta la posibilidad de sancionar a las empresas responsables “por las deficiencias en la prestación de estos servicio -dijo Etchepare- se pueden imponer multas que van desde $ 500 a $ 5.000.000 de sanción”, puntualizó.

Finalmente el concejal Gastón Etchepare agregó que “los ediles entregamos un expediente con más de 1000 reclamos de los usuarios de Internet. Pablo Luciano además recabó los reclamos formales que los ciudadanos habían realizado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor”, y destacó también “la importancia de hacer el reclamo a través de la página www.entrerios.gov.ar/defensadelconsumidor y/o defensaconsumidorconcordia@gmail.com”, concluyó.

“HAY CUATRO CAUSAS DE LA MISMA EMPRESA”

Por su parte, Pablo Luciano, como referente provincial de Defensa del Consumidor, señaló ante nuestro medio que: “vinimos a informar ante los concejales, porque tomamos conocimiento que el Concejo Deliberante de Concordia, se está ocupando sobre el estado actual de las causas que se han derivado desde esta ciudad, vinculadas al servicio de Internet y de Televisión por Cable de una misma empresa”, precisó y dijo que “hay otra causa derivada desde el Senado de la Provincia vinculada al servicio de Internet, también de la misma empresa”, remató el funcionario provincial.

Del mismo modo Luciano reconoció que: “es un caso muy particular en el que se ha avanzado muy poco, por eso nosotros tomamos intervención y junto al Concejo Deliberante y la OMIC, estamos agregando nueva documental a las actuaciones que hemos producido”, no obstante admitió que “siempre hay reclamos vinculados a estos servicios y los tenemos de distintas localidades de la provincia porque no son actividades que estén exentas de reclamos”, pero reconoció que “con esta magnitud, la cantidad de usuarios afectados y la prolongación en el tiempo que se da en Concordia, no hemos tenido ninguna en toda la provincia en este año”, espetó.

