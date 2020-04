LAS VENTAS EN LAS PESCADERÍAS CAYERON NOTABLEMENTE POR LA CUARENTENA

La pandemia del coronavirus (Covid-19) y su correspondiente cuarentena también repercutió en las pescaderías en vísperas de Semana Santa porque ya no se ven las colas hasta la vereda. Al menos así lo ve un comerciante de ese ramo en nuestra ciudad.

En este sentido, Néstor Cabrera, propietario de una reconocida pescadería de nuestra ciudad expresó ante un equipo de cronistas de nuestro medio que: “con todo este problema que nos trajo el coronavirus, las ventas no son las de otros años porque la cosa está muy tranquila”, aunque admitió que: hay muchas consultas y hay bastantes ventas al por mayor porque viene gente del interior a buscar pero comentan que está muy complicada la cosa a la entrada y a la salida de Concordia”, contó.

“Los precios no han cambiado para nada porque son los mismos que los de los últimos dos meses”, aseguró y comentó que: “no hay cambio de precios en nada de nuestros productos”, y aclaró: “tenemos un muy buen abastecimiento porque en ese sentido no tenemos ningún tipo de problemas”, aseguró el comerciante, quien aclaró que: “nosotros estamos trabajando en horario de comercio, de mañana y de tarde”. Sobre el tema de los horarios de apertura por la cuarentena, Cabrera señaló que: “se complica porque hay cosas que la mayoría de la gente no lo ve, un negocio -dijo- trabaja con una caja diaria y debo reconocer que nosotros pudimos trabajar con alimentos, pero hay negocios que no pudieron trabajar”, y puntualizó que: “uno tiene cheques dados, tenemos impuestos, tenemos luz que pagar y tenemos un montón de compromisos que complican de verdad”, lamentó.

