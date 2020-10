LLEGARÍAN 10 MIL MEDIDORES DE AGUA ANTES DE FIN DE AÑO A CONCORDIA

Desde el EDOS informaron a nuestro medio que, por un acuerdo con el Banco Interamericano, llegarían 10 mil medidores de agua a nuestra ciudad y consideraron que está comprobado que “el 20% del uso de agua se reduce cuando el servicio es medido”, no obstante, reconocieron que esto no quiere decir que “la gente use menos agua, sino que se cuida más”.

En este sentido, Jorge Mendieta, como director del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), reconoció ante cronistas de este medio que: “estamos lejos de poder tener todo medido en nuestra ciudad, pero estamos trabajando en eso porque tenemos un programa a punto de ser aprobado por el Banco Interamericano, para poder colocar 10mil medidores divididos en dos etapas de 5 mil unidades cada una”, acotó Mendieta.

Asimismo, el funcionario del EDOS, acotó que: “tenemos el informe hecho por la consultora para el banco y estaríamos en condiciones de decir que lo van a aprobar, por lo que antes de fin de año podemos llegar a tener la firma de este importante convenio”.

“EDOS comenzará a avanzar sobre los sectores en los que ya tenemos la mayor cantidad de servicios medidos que se encuentra en la zona del centro -dijo- para así continuar por fuera de los bulevares”, destacando que “está comprobado que el 20% del uso de agua se reduce cuando el servicio es medido, pero esto no quiere decir que la gente use menos agua, sino que se cuida más”, no obstante insistió en que “el uso racional del agua se debería mantener durante todo el año, ya que el agua es un recurso limitado y si lo seguimos gastando en la manera que lo gastamos, en algún momento se va a terminar”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...