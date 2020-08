LLUVIA DE BALAS TODAS LAS NOCHES EN EL BARRIO LA ROCA

Los vecinos del barrio La Roca, ubicado en la zona noroeste de nuestra ciudad, se pusieron en contacto con cronistas de este medio para manifestar que ya no se puede vivir en el barrio. Los vecinos dicen que “están hartos de las balaceras de todas las noches entre bandas». Dicen que están cansados de llamar a la policía y que no pasa nada.

Los vecinos señalaron ante cronistas de nuestro medio que: “una banda de delincuentes, baleó las casas de unos vecinos. Esto viene sucediendo casi todas las noches” y puntualizaron que “en este caso las balas impactaron en las casas precarias de madera donde hay criaturas, con la suerte de que ninguno salió herido”.

“Esta banda de delincuentes balean a vecinos que no se meten con nadie -aclararon- las denuncias están realizadas y los delincuentes ya están identificados”, no obstante, explicaron que “nosotros esperamos que de una vez por todas la justicia actúe en forma definitiva ya que no podemos seguir viviendo con una lluvia de balas todas las noches”, y se preguntaron “será que están esperando que se produzca una tragedia para actuar. ¿Que un inocente termine en el hospital baleado o muerto?”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...