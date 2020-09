LO METIERON PRESO POR VENDER COPOS DE NIEVE EN LA COSTANERA

Alrededor de las cinco de la tarde de ayer en costanera, 5 policías en 2 patrulleros y una camioneta de la municipalidad, procedieron a la detención de un hombre que se gana la vida vendiendo algodón de azúcar (copos de nieve) en la vía púbica.

LA situación puso de mal humor a la gente que pasaba por el lugar que, casi de manera unánime les gritaban “vayan a detener a los chorros, el hombre es un trabajador que se gana la vida para darle de comer a sus hijos”.

Varios caminante expresaron ante cronistas de El Sol-Tele5 que: “la verdad es que nos causó indignación porque el hombre, que siempre anda vendiendo en la vía pública, no estaba haciendo nada malo pero vinieron dos patrulleros con media docena de policías y se lo llevaron con mercadería y todo”, y enfatizaron que “por que los milicos no van a cuidar los chorros que andan en la calle robando y asaltando como pancho por su casa. ¿Qué pasa? -se preguntaron- no se animan a llevar preso a los chorros”, expresaron y agregaron que “esto es libertad de poder vender para ganarse la vida señores. El coponievero en ningún momento le faltó el ni a los policías ni a los municipales”, y rezongaron que “en ciertos lugares, por ejemplo en las villas, nadie entra a decir que se pongas barbijo, nadie va a decirles que no puede reunirse. Y uno al aire libre, con distancia social y barbijo no puede estar. La gente ya no aguanta más”, espetaron.

