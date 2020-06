LOS CHARRÚAS: APUÑALARON A UN JOVEN

DETUVIERON A TRES PERSONAS

Un joven apuñalado terminó en terapia intensiva del Hospital Delicia Concepción Masvernat, mientras que dos mayores y un menor fueron detenidos. La familia del herido da su versión del hecho.

El hecho se desencadenó en la media noche de este sábado. Un joven terminó en terapia intensiva del Hospital Delicia Concepción Masvernat de nuestra ciudad, mientras que dos mayores y un menor fueron detenidos.

A raíz del hecho, y con buena parte de los sucesos esclarecidos, en la tarde de este domingo, el jefe de la dependencia de Los Charrúas, Sub Comisario Gonzalo Rivero, manifestó a La Región Digital que «alrededor de las 00 horas de este domingo (medianoche del sábado) recibo en la dependencia un llamado por una pelea callejera. Llegamos rápidamente y nos encontramos con gran cantidad de personas. Allí estaba un joven, mayor de edad, sin remera, con varias heridas en su torso y con pérdida de sangre. Minutos después el joven se desvaneció en la vía pública y fue rápidamente llevado al Hospital Masvernat donde permanece internado en Terapia Intensiva». El joven herido fue identificado como Facundo Gober.

Rivero dijo que «posteriormente se hizo presente el Fiscal Martín Nuñez quien ordenó la aprensión de dos mayores de edad y un menor, que hasta la tarde de este domingo permanecen detenidos en comisarías de Concordia. Yo mismo en persona – destacó el sub comisario Rivero- llevé a los detenidos desde Los Charrúas».

Por su parte el fiscal solicitó dos allanamientos, que se realizaron en domicilios de la localidad con la ayuda de personal policial de Colonia Ayuí, El Redomón y Criminalística de la Departamental.

«Esos allanamientos arrojaron resultados positivos, secuestrándose lo solicitado por el fiscal, elementos corto punzantes y varias prendas de vestir», destacó.

«En la tarde de este domingo podemos decir que todas las actuaciones salieron satisfactorias y esperaremos las decisiones judiciales para saber qué medidas se tomarán con los aprendidos», mencionó el Sub Comisario Rivero.

Sobre los motivos de la pelea callejera, mencionó que se «está trabajando al respecto, pero hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el joven terminó gravemente herido».

VERSIÓN DE LA FAMILIA

Los familiares de Facundo Gober se expresaron a través de las redes para explicar su versión de los hechos.

Según la familia del herido todo se habría precipitado cuando el joven les habría pedido que retiren un auto estacionado dentro de su propiedad. Allí un grupo de no menos de 10 personas que estaban en una fiesta (según dicen los familiares) atacaron a Facundo cuando se retiraba del lugar junto a su novia. La propia madre del herido no pudo sacárselo a los agresores que lo rodearon y comenzaron a atacarlo. También le habrían robado el celular.

Un familiar directo del joven manifestó: «Difícil es para una madre, como esta mujer luchadora que todo Charrúas la conoce, ver que te estén lastimando un hijo como si estuvieran cazando un animal. No hay justificación ante tal caso de violencia. No idealicemos la violencia porque eso es ser cobarde. A una mujer no se le pega. En manadas todos son guapos. A ver ahora, por qué se esconden los hombres».

«Mi sobrino está entre la vida y la muerte y que más decir, queda poco, que pague quien tenga que pagar y así sea por pleitos van en manadas a acuchillar», finalizó el texto.

