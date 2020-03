LOS COLECTIVOS CIRCULARÁN CON MENOS FRECUENCIA EN NUESTRA CIUDAD

Las empresas de transporte urbano de pasajeros prevén reducir la frecuencia del servicio para sumarse a las medidas tomadas (cuarentena) por el gobierno nacional. Desde la cámara que los nuclea aclararon que esta es una medida que “perjudica a todas las empresas pero hay que cuidarse y cuidar a la gente”.

Sobre las medidas que van a tomar los transportistas urbanos de pasajeros, Cesar Morán, como titular de la Cámara de Transporte local, señaló ante EL SOL -Tele5 que “por ahora el transporte de pasajeros está trabajando con horario de verano pero posiblemente en los próximos días estemos trabajando cada 15, o 20 minutos todas las empresas”.

“Con respecto al problema que hay en este momento, con la pandemia del coronavirus, todas las empresas de colectivos tienen en cada cabecera, limpiando las unidades utilizando todos los elementos recomendados como el alcohol y lavandina, yo puedo garantizar que las unidades se están limpiando -dijo Morán- se están limpiando los pasamanos, los asientos, todo lo que toca y utiliza el pasajero lo estamos limpiando, en ese sentido la gente puede estar tranquila porque estamos tomando todas las precauciones del caso”. “Quiero recordar -dijo el transportista de pasajeros- que los servicio se van a hacer cada 15 ó 20 minutos, se van a sacar de circulación algunas unidades porque no trabaja el hospital, no trabaja la municipalidad, tampoco los empleados públicos prácticamente no trabajan, entonces la gente sale muy poco y es eso lo que justamente queremos, que la gente no salga de sus casas”, y reconoció que “esto le hace mal a las empresas pero es cuestión de cuidarse uno y cuidar a la gente”, enfatizó Morán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...