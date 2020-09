LOS CONCEJALES NO QUEDARON CONFORME TRAS LA REUNIÓN CON UNA DE LAS DISTRIBUIDORAS DE INTERNET

Ayer, en el salón de actos de la Municipalidad de Concordia, se reunieron los concejales con los representantes de la empresa Megacable, a quienes los ediles le hicieron saber las insistentes quejas de los usuarios a la titular de la firma, Adriana Gualtieri, que estuvo secundada por el gerente técnico Rubén De La Peña.

De lo que se pudo escuchar en la reunión, la responsable de firma Megacable, manifestó ante los ediles que en la empresa no hay un registro de que haya muchos reclamos por el servicio de internet que actualmente están brindando. No obstante, el concejal Etchepare expresó ante el periodista Mario Yrigoy, que las excusas de los responsables de la firma “no me dejaron conforme”.

Tas la reunión, el concejal Etchepare, dijo que “nos reconocen que hubo un aumento en el consumo como hicieron las otras empresas, desde marzo a la fecha”, pero “no reconocen que aumentaron los reclamos”, y acotó que “la empresa argumentó que el servicio se cuelga porque la gente está en la casa y consume con más dispositivos y que la banda que se contrata, no es la misma que están utilizando”.

El presidente del Concejo Deliberante de Concordia, Daniel Cedro, y el concejal Gastón Etchepare.

Etchepare admitió que “las respuestas que expusieron los responsables de la firma no me dejaron conforme”, y admitió que “nosotros queríamos una respuesta más concreta”, no obstante el edil reseñó que “los responsables de la empresa que estuvieron en la reunión asumieron tres nuevos compromisos. El primero es mejorar la comunicación para los reclamos, poniendo una línea de WhatsApp y habilitar otras líneas de comunicación, también van a reducir el tiempo en los reclamos, que hasta el momento es de 48 horas y el tercer compromiso, ante el pedido de los concejales, de una compensación de la gente que no tuvo el servicio. Nos dijeron que van a analizar la situación, porque es poco probable”, expresó el edil.

