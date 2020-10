LOS DOS ACUSADOS DE ASESINAR A MARIELA COSTEN, SEGUIRÁN DETENIDOS PERO EN SUS DOMICILIOS

Jacobo Almada y Félix Batalla están acusados de haber asesinado a Mariela Costen, ya no estarán alojados en la Unidad Penal Nº3, ahora permanecerán en prisión preventiva, pero será con la modalidad domiciliaria por decisión del Dr. Eduardo Degano, juez de garantías que entiende en la causa.

La indignación de los familiares y amigos de la víctima no se hizo esperar. “el abogado que lleva la causa de Mariela, nos dijo que quedó en libertad por una carta documento que tienen que mandar a Facebook, que es para pedir a Facebook que compruebe que la testigo y él eran amigos y que Almada dice que no tiene ese dinero”, no obstante aseguró que “bien que Almada tiene para pagar abogado particular porque cobra el IFE, me van a decir q no tiene los 600 pesos para pagar lo que tiene que pagar”, denunció ante el periodista Mario Yrigoy, Ana María, Hermana de la víctima.

Del mismo modo, con lágrimas en los ojos, la joven expresó que: “pedimos pagar el dinero para que no los dejen estar en su domicilio y que sigan en la cárcel y nos negaron. Eso es una estrategia del abogado defensor. A mí que no me digan que no podemos pagar para que este personaje inescrupuloso que mató sin ningún remordimiento a mi hermana Mariela este en su casa, mientras mi hermana está en una tumba sin poder ver a sus hijas, a su nieta, a su padres y hermanos”, lamentó Ana María.

“Nosotros la verdad es que nos enteramos nada -dijo- hoy estamos destrozados, mis padres tienen una amargura que no se imaginan los concordienses. Esto que nos están haciendo no tiene nombre, la verdad que vamos a hacer lo que sea para que los asesino de mi hermana vuelvan a estar presos hasta que salga el juicio”, y advirtió que “si tenemos que hacer una marcha, la vamos a hacer, no me importa si nos dicen que está mal por la pandemia que nos tiene a la mayoría que somos conscientes encerrados”, expresó indignada y agregó que “la verdad es que nosotros no entendemos nada, pruebas hay y son específicas. Es para hacer daño a la familia y poder seguir haciendo apelaciones q llevan a la fecha 52, ya no saben q hacer y se arriesgaron a todo y le salió bien, pero les digo, quietos no nos vamos a quedar, está noche nos vamos a reunir la familia para ver que vamos a hacemos”, recalcó Ana María.

