LOS HIJOS DEL EX POLICÍA HERMOSID, ACLARARON LA SITUACIÓN DE SU PADRE

Respecto de la nota que publicáramos en la víspera, donde reflejamos en la forma que está viviendo un ex funcionario de la Policía de Entre Ríos, se trata de Alfredo Hermosid, quien actualmente vive en la calle, detrás de la Parroquia Pompeya, adentro de un automóvil abandonado, la familia se comunicó con nuestro medio para aclarar las razones por la que el ex policía decidió vivir de esa manera.

Familiares de Alfredo Hermosid, su hija mayor Verónica y su hijo Hernán, se comunicaron con el periodista Mario Yrigoy, para explicar que: “lamentablemente la gente piensa lo peor y está en todo su derecho, pero la gente no sabe las cosas que hicimos por nuestro padre”, dijo Hernán. “La gente no sabe lo que hizo mi hermana que está en Buenos Aires, la gente no sabe lo que yo hice: lo traje a vivir y le alquilé un monoambiente. Mi hermana le hizo la jubilación, porque él tendría que estar jubilado como sargento. No quiso ir a Paraná a hacer junta médica, me pidió que no hiciera nada porque él no quería nada, me pidió que dejara las cosas como estaban y que no quería molestar a nadie. Pero él venía a ver los nietos, venía a los cumpleaños, venía un fin de año, yo tengo fotos de esos momentos, pero él eligió vivir esa vida y a mí me duele porque es mi viejo y eso me parte el alma”, dijo Hernán con la voz entrecortada por el llanto.

“LE PROMETIERON UN MONTÓN DE COSAS PERO NO APARECIERON NUNCA MÁS “

Verónica y Hernán aprovecharon la comunicación con nuestro medio para aclarar el tema del juicio por delitos de lesa humanidad, donde su padre fue llevado a declarar. En este sentido, los hermanos Hermosid coincidieron en afirmar que “el juicio en el que estuvo declarando mi padre es todo mentira -dijo Hernán- en su momento el señor que estaba a cargo de Derechos Humanos en nuestra ciudad lo presionó a mi padre para que diga que sí, que era cierto. La hermana del que estaba desaparecido, que fue concejal, también lo presionó. El hijo del desaparecido, que es municipal, vino a mi casa y le prometió a mi padre ayuda económica, una casa para que mi padre dijera que el que estaba preso era Salazar, pero mi padre nunca jamás lo nombró a Sixto Salazar. Mi padre dijo que vio en una celda incomunicada a una persona delgada y de traje, pero que no sabía quién era”, acotó Hernán.

Por su parte, Verónica, la hija mayor del ex cocinero y mozo de la policía entrerriana, comentó ante nuestro medio que “hay cosas de aquel momento que no fueron como se dice y las personas que estaban interesadas en que mi padre atestiguara, vinieron a mi casa y le prometieron un montón de cosas, pero al final de la causa, después que terminó todo, estas personas que estaban interesadas en que papá testificara, se borraron y nunca más se los vio y mi padre no recibió ninguna ayuda”, aclaró.

“Aprovecho la oportunidad que diario El Sol me da para explicar la situación de mi padre. El tiene familiares en Concordia -afirmó Verónica- se lo asistió con ayuda todas las veces posibles, pero no quiere salir de la vida que lleva. Estuvo en un tratamiento en un geriátrico y nos duele que la gente piense que a nadie le importa, nada que ver, él tiene familia que lo asiste, eso lo queremos dejar bien en claro. Si mi padre vive como vive es porque él quiere vivir así”, aclaró Verónica.

