LOS HISOPADOS DIERON NEGATIVO EN GRUTA DE LOURDES

El párroco de Nuestra Señora de Lourdes, Daniel Petelín, confirmó ante nuestro medio que “afortunadamente los hisopados realizados a los contactos estrechos de un caso positivo de Covid 19 en el barrio, dieron negativo”. El sacerdote dijo que se retomaron las tareas en el comedor de Gruta de Lourdes y en la Capilla San Andrés.

“Para nosotros es un alivio porque son 650 personas que asisten a ambos comedores de lunes a viernes, pero el número de comensales se incrementa hasta los 1.700 los días sábados -resaltó Petelín ante cronistas de este medio- gracias a Dios se solucionó enseguida porque la respuesta fue rápida”, afirmó.

“Nosotros habíamos comunicado la decisión de cerrar ambos comedores y la parroquia porque había un caso positivo de Covid y de modo preventivo se decidió el aislamiento y cerrar el servicio de la parroquia y del comedor comunitario por sugerencia del personal de Salud como del intendente Alfredo Francolini”, señaló el religioso.

El sacerdote recordó ante nuestro medio que: “en el comedor de la Gruta de Lourdes se sirven 400 porciones de comida diariamente y 250 en la capilla San Andrés ubicada en el barrio Ex Aeroclub”, y puntualizó que “los sábados se entregan 1.700 raciones de comida”. Precisó además que “los sábados no hay comedores en casi ningún lado, entonces vienen de lugares muy alejados de Gruta de Lourdes a buscar su ración de comida”. Reseño además que “vienen desde La Criolla a buscar comida”, no obstante, acotó que “no solamente vienen por comida caliente, también acá se entregan bolsones con distintos elementos para que puedan seguir cocinando en sus hogares. Eso favorece mas a que las personas puedan buscar el sábado la comida y lo demás”, dijo el sacerdote.

