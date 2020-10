LOS IMPUTADOS POR EL HOMICIDIO DE MARIELA COSTEN, ESTÁN EN LA CASA Y SIN PULSERAS ELECTRÓNICAS

El Juez de Garantías decidió extender por 60 días la prisión domiciliaria para Almada y Batalla, los acusados de asaltar y asesinar de un disparo en la cabeza a la joven que, en compañía de su amiga y única testigo del sangriento asesinato, regresaban de festejar el día del amigo el año pasado.

Vale recordar que el pasado lunes 5 de octubre, el Juez Dr. Eduardo Degano le había otorgado la prisión domiciliaria para Jacobo Almada y Felix Batalla, luego de que ambos imputados se vieran beneficiados por un trámite que ellos mismos habían planteado y que dilató los tiempos procesales.

Posteriormente y ya llegando al fin de semana, se llevó a cabo nueva audiencia por la prórroga de la prisión preventiva para los dos imputados y en este sentido, el Juez de Garantías, Darío Mautone, decidió extender la preventiva por el término de 60 días bajo la modalidad domiciliaria con las correspondientes tobilleras electrónicas, que, según denunciaron ante el periodista Mario Yrigoy, todavía no tienen colocadas ni pulseras electrónicas ni tobilleras.

Este medio pudo saber además que en la audiencia, entre las cosas que se debatieron, se discutió que faltaba una prueba, que era una prueba planteada por la defensa, era un Oficio a Facebook. Ahí se había plantado una confrontación entre la defensa y el Ministerio público Fisca porque el fiscal planteaba que la prueba la debía presentar la defensa. Y desde la defensa planteaba que no la podía realizar porque se requería de un Organismo Oficial para que Facebook conteste el Oficio. Esta fue una pelea entre la fiscalía y la defensa que suele suceder.

Por último y a los fines de evitar más dilaciones, el Juez de Garantías dispuso que la prueba solicitada, más allá de que sea solicitada por la defensa, la realice el Ministerio Público Fiscal en función de que tiene un medio Oficial para realizarla y se le dio 45 días para que se realice la prueba a Facebook y se dispuso además que una vez que se cumplan los 45 días, se pase a la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) para que solicite fecha de elevación de causa a juicio y que se termine la cuestión.

LUNES O MARTES LES VAN A COLOCAR LAS PULSERAS ELECTRÓNICAS

El malestar de los familiares y amigos de Mariela Costen no se hizo esperar. “Estuvimos en la audiencia donde el Juez Mautone ratificó la prisión domiciliaria para los dos asesinos de mi hermana”, expresó indignada Ana María Costen, al tiempo que agregó: “al menos sabemos que si Facebook no contesta la causa se elevará a juicio y los asesinos de mi hermana están en la casa y sin las tobilleras”, lamentó.

“Yo quiero decir que estamos muy indignadas -expresó Cristina Costen, hermana de la víctima- el día miércoles pasado el Juez Degano nos dijo que los dos asesinos estaban con domiciliaria en la casa y que estaban con la pulsera electrónica”, no obstante aclaró que “el Oficio dice que tendrían que ir a la casa con la pulsera electrónica, pero resulta que en la audiencia del día viernes, el juez Mautone nos dijo que entre el lunes y el martes recién les iban a colocar las pulseras. Esto para nosotros fue un balde de agua fría. No queremos pensar lo que serían capas estos tipos en sus casas y sin la pulsera. Quién los va a controlar -se preguntó Cristina- quién va a vigilar que los asesinos de mi hermana no se escapen y salgan de noche y puedan amenazar a nuestra familia, la verdad -admitió- tenemos mucho miedo con estos asesinos sueltos”.

