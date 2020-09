MADRE DE UNA JOVEN DISCAPACITADA RECLAMA QUE UNA EMPRESA DE COLECTIVOS NO LE RESPETA LOS CERTIFICADOS

Una mujer, madre de una joven especial, denunció ante nuestro medio que es permanentemente discriminada por su situación por una empresa de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad que, según denuncia, no la quieren transportar en el colectivo y que no le respetan los certificados de su hija.

“Yo quiero hacer público que estoy teniendo problemas con la empresa de transporte N° 5 porque el día lunes pasado estuve demorada en la comisaría primera de nuestra ciudad porque veníamos de atender en el médico a mi hija Ayelén que tiene una discapacidad total, ella es grande, pero tiene la mentalidad de una niña”, expresó ante cronistas de este medio, Lorena Cintia Ibáñez.

Del mismo modo la desesperada madre señaló que: “cuando estábamos subiendo al colectivo de esa empresa que mencioné, el chofer nos empezó a insultar y a los gritos decía que nos bajáramos del colectivo. Desde donde nosotros subimos, nos llevó insultándonos y diciendo me que me bajara, que no podía subir o que me iba a hacer meter preso, así nos llevó hasta la comisaría primera, con todo el pasaje adentro del micro”.

“Yo quiero aclarar -dijo Lorena- por qué me va hacer bajar del colectivo si yo tengo el carnet de mi hija, en el que dice que mi hija tiene que viajar con acompañante. Lo que nos hizo pasar este chofer de la línea 5, es aberrante, es una verdadera vergüenza. Mi hija estaba con un ataque de nervios”, aunque reconoció que “los policías de la primera actuaron como unos verdaderos médicos porque la lograron calmar porque estaba incontenible por lo que el chofer Peruchini nos hizo pasar”, remató.

“Lo que yo pido -dijo la mujer- es que los choferes de esa línea de colectivos me respeten el certificado de discapacidad de mi hija que es una persona grande, pero tiene la mentalidad de una niña, pido que respeten a mi hija discapacitada”, reprochó Lorena.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...