MADRE RUEGA IMPERIOSAMENTE VER A SUS HIJAS

En dialogo con cronistas de nuestro medio, María Dadino, vecina del Barrio Tiro Federal pidió encarecidamente que la dejen ver a sus dos hijas que se encuentran con el padre en el Barrio Don Jorge. La mujer que vive en el Tiro Federal solicita al menos que se le dé un régimen de visitas y pide ayuda a la comunidad.

María contó que es mamá de dos nenas que viven acá en Concordia y están con el padre en calle La Pampa y España, Barrio Don Jorge. “Hace cinco años que no me deja verlas, hice denuncias de todo tipo en tribunales y nada. La última vez que fui a verlas, me corrió con un palo, me dijo que me iba a matar si yo me acercaba de nuevo a mis hijas por eso fui ayer a hacer una denuncia a la comisaría del menor porque tengo miedo de que venga acá o a la casa de mamá. No he tenido respuestas de nadie”.

La mamá damnificada sostuvo que quiere sacarlas de ahí porque están sufriendo violencia de género de todo tipo: “La madrastra les pega, andan en la calle todas sucias y tengo una testigo que quiere salir a decir la verdad de que la están pasando mal. Pido si alguien me puede ayudar con esto, son dos menores de edad, una tiene once años una y la menor tiene nueve 9 añitos. El padre se llama Rodríguez José Luis”.

Dadino señaló que vive en Ubajay hace siete años: “Allá alquilo y tengo lugar suficiente para que estén conmigo, solicito al menos que se pueda establecer un régimen de visitas. El padre es quien me impide verlas no los jueces, sumado a la madrastra que hace todo lo que él le pide”.

“A todos los que me quieran ayudar le paso mi número de celular que es 154264147 y me pueden encontrar en Brown y Chacabuco, Barrio Tiro Federal” finalizó diciendo María.

