MADRE SOLICITA DESESPERADA QUE SE LE PAGUE POR EL SALARIO Y LA DISCAPACIDAD DE SU HIJA

Una madre de una chica discapacitada pide encarecidamente que se le pague el salario por discapacidad de su hija. Aseguró ir a hasta las últimas consecuencias si no recibe el dinero que le corresponde.

En dialogo con cronistas de El Sol-Tele 5, Lorena Ibáñez comentó que está reclamando con un papel judicial que han hecho por el salario y la discapacidad de su hija Ayelén que tiene diabetes y una obesidad importante. “Nos han pedido que pongamos un abogado particular cuando yo no he tenido para pagarlo. Fui a verlo al Padre Daniel Petelín y me dio una mano poniéndome un abogado, hemos ido con él a hacer un montón de cosas, todo lo legal que el banco nos pidió. Cuando llegamos al final del banco que nos hicieron la tarjeta no nos quisieron dar el código y ya se nos hizo dos meses que no me pagan por el salario y la discapacidad de mi hija”.

La vecina del Barrio Tiro Federal añadió: “Yo no tengo porque andar exponiéndola a Ayelén por todo Concordia. En una nena que no puede caminar. El martes anduve todo el día en el banco y vi a una mujer llorando por tener un hijo de 20 años postrado en una cama y tenía que ponerle las sabanas porque ya no tenía más plata. Se nos ha cortado el crédito y no nos dan el dinero de nuestros hijos”.

Lorena fue tajante y dio un ultimátum: “El que tenga problemas judiciales, yo este jueves voy a ir con un cartel y con un redoblante a manifestarme. Me voy a poner en el medio de la calle y voy a hacer protesta. De ahí no me voy a mover hasta que no me den soluciones para mi hija. La plata de Ayelén está en el banco porque el juez ya la pasó pero el banco es el que no me quiere pagar. Yo quiero saber a donde está la plata”.

Ibáñez también señaló: “No sé si es el Intendente quien tiene que darme una mano pero la cuestión es que estamos pasando por un montón de necesidades. Vivimos a costillas de lo de Gruta, también de la ayuda de Oscar Rodríguez, hablamos con el Padre Petelín y nos da una mano pero porque yo a mi hija tengo que llevarla casa por casa a pedir con el problema de la pierna”.

“Yo quiero decirle a los políticos, a los fiscales y al gerente del banco que si no me arreglan este problema con mi hija yo a partir de este jueves voy a empezar a hacer una revolución en Concordia y a pedir la plata que corresponde por Ayelén que me están robando. Me han golpeado por pedir un plato de comida para ella. Voy a ir a la puerta de la municipalidad y de tribunales y alguien me tendrá que dar respuesta. También alguien de los derechos humanos se tendrá que acercar a mi casa. Mi dirección es Libertad 336” finalizó diciendo la madre.

