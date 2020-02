MANIATARON Y GOLPEARON FEROZMENTE EN SU CASA A UN OFICIAL RETIRADO DE LA POLICÍA

Un oficial superior (retirado) de la Policía de Entre Ríos, fue encontrado maniatado en su residencia del barrio Nebel de nuestra ciudad por su pareja alrededor de las 17 de la tarde de ayer cuando ingresó al hogar ubicado en Magariños y Echagüe en el barrio Nebel y encontró maniatado con precintos plásticos en sus manos y tirado en el piso, todo ensangrentado, al Comisario Héctor Eduardo Velázquez (62).

Una comisión policial fue despachada de urgencia al lugar tras recibir un llamado de auxilio mediante el Comando Radioeléctrico.

Tras ingresar al domicilio, los policías, se encontraron con que el dueño de casa, Comisario Retirado Velázquez, conocido por su sobrenombre de “Condorito” se encontraba todavía con sus manos maniatadas y según confío una fuente tenía varios golpes en el cuerpo, por lo que se supone que fue cruelmente castigado por sus captores, por lo que de inmediato se solicito una ambulancia y fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat donde quedo internado con pronóstico reservado.

El Comisario se había desempeñado como Jefe de la Comisaría Turística 9ª. “Salto Grande” en los años 2007 al 2010, habiendo sucedido al primer jefe de esa repartición, ubicada en el ingreso al Perilago de Salto Grande, Comisario Silvetti, quien fue promovido a otro destino.

Según una fuente habitualmente bien informada, el Comisario había sido sorprendido por cuatro sujetos encapuchados al ingresar a su casa a las 4 de la madrugada de antenoche quienes lo redujeron, ataron y sometieron a un cruel castigo físico para que les dijera donde se encontraban unos bienes que suponían que el Comisario (R) poseía en su casa. Al no lograr su objetivo, los secuestradores, cargaron en su propio auto –un Peugeot 308- al ex oficial superior y lo llevaron hasta la casa de su madre en la calle San Juan al 1700, una docente jubilada muy querida en el ámbito educativo en la que se desempeño hasta hace varios años atrás.

Los delincuentes no lograron hacerse del botín que buscaban pero igualmente se llevaron su celular, tarjetas de crédito y mediante una tarjeta de debito de un banco, lo condujeron allí y extrajeron todo el dinero que tenía en su cuenta en la que cobra sus haberes como oficial superior retirado de la Policía de Entre Ríos.

No pudo saberse más datos ya que es habitual que la Policía no informe cuando se encuentran involucrados en algún hecho uno de sus propios hombres, aunque están retirados gozan de lo que se llama “espíritu de cuerpo” y plena protección de la institución, esta ley no escrita es conocida en el argot criminal que dice “no te metas con un policía, ni activo, ni pasivo, porque te van a seguir hasta la China” y se ha comprobado en más de un caso en que resultan victimas policías.

En tanto, desde la justicia, el fiscal Núñez, que entiende en la causa, solo dijo “es un hecho bastante raro” y al preguntársele el por que, agrego: “los captores del comisario no habrían usado armas de fuego, solo fuerza física” y termino diciendo “vamos a ver las imágenes de las cámaras de seguridad y conversar con la victima mañana, no tengo nada más que comentar”.

Según pudo saber este medio, en algunas cámaras del vecindario se pudo ver el Peugeot 308, gris, propiedad del ex Policía y un auto Volkswagen Gol de color blanco que sería de los delincuentes. Ahora, la pesquisa se orienta hacia la casa de la madre en la calle San Juan, donde los sabuesos de la División Investigaciones están tratando de conseguir grabaciones de cámaras de seguridad, como las del cajero automático donde los secuestradores llevaron a Velázquez para que extrajera sus fondos, y seguramente aquí quedaron sus rostros grabados en las cámaras de seguridad del banco.

La Policía no descansara hasta dar con los delincuentes y estos, sabedores que es ley de autoprotección, ya están poniendo los pies en polvorosa.

