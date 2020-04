MARCOS ROJO ORGANIZÓ UNA OLLA POPULAR EN LA PLATA

El actual defensor de Estudiantes partícipe de la Selección Argentina colaboró con un guiso para 100 familias carenciadas.

La pandemia del Coronavirus tiene al país en aislamiento, por lo que hay gente que vive del día a día y no puede permitirse parar. Si no trabaja, no come. El barrio El Triunfo, a veinte minutos del casco urbano de La Plata, Marcos Rojo dijo presente y organizó una gran olla popular para 100 familias carenciadas del barrio.

El defensor de Estudiantes llevó a cabo la iniciativa en la casa de sus primos, ubicada en 522 entre 134 y 135, e incluso estuvo presente para ayudar a los más necesitados.

Al ser consultado por la potenciabilidad de la situación de contagio ante un grupo de gente reunido, el judador aseguró que se respetaron las medidas de seguridad sanitarias pertinentes: los encargados de preparar y servir el guiso utilizaron los recaudos necesarios y además se le pidió a la gente que retirara su porción y la de sus familiares con tuppers.

“La gente no tiene para comer (…) Hay nenes que se van a la cama sin cenar”, fue la explicación del ex Manchester United a un seguidor que en la previa lo consultó sobre los recaudos de la cuarentena, en una conversación que luego compartió como historia en Instagram junto al mensaje: “Entendemos esto, pero también hay que estar en el lugar de los que menos tienen”.

