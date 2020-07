“ME QUISIERON ASFIXIAR CON UNA CAMPERA”, CONTÓ LA DUEÑA

OLA DE ROBOS EN HOSTERÍA LOS ROBLES

A raíz de los reiterados robos que viene sufriendo la hostería Los Robles, ubicada en Eva Perón al 2825, la propietaria contó que ya está cansada de hacer denuncias y que, en uno de los hechos, un delincuente quiso asfixiarla apretándole la cara con una campera contra el piso. “Me salvé de morir, por milagro”, dijo.

Personal policial de Comisaría Sexta se constituyó en la hostería de Eva Perón y O´Connor, porque habían entrado malvivientes, quienes al sentir el móvil policial se dieron a la fuga saltando el portón de ingreso, pero uno de ellos fue reducido a los pocos metros.

Sobre las seguidillas de robos que viene padeciendo el parador, su propietaria Claudia Cardozo, comentó ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que “en esta oportunidad fue el viernes a las nueve de la noche. Escuchamos que andaban adentro, llamamos a las autoridades y afortunadamente la policía detuvo a uno de los delincuentes y el otro que andaba adentro del predio se quedó escondido, yo sé quién es el detenido, pero no puedo decir los nombres. Viven a tres cuadras de acá, son los mismos que andan robando en el barrio”, dijo la propietaria.

“Este no fue el primer caso, ya me entraron como cinco veces a robar -dijo Claudia- una vez se llevaron una aspiradora grande de 10 litros, otra vez me forzaron y patearon los vidrios de la ventana del desayunador, ingresaron a la cocina y me sacaron varios artículos, de los cuales me voy dando cuenta que faltan a medida que los voy necesitando”.

Recordó que “un hecho se produjo a fines del mes de mayo, otro ocurrió el 8 de junio. Uno de los ladrones me atrapó en el jardín, me reventó los anteojos contra la cara, me robó una campera y una llave, pero el tipo me pedía que le entregara otras cosas”, dijo.

Del mismo modo y con indignación, la propietaria de la hostería continuó su relato. “El delincuente me quiso asfixiar, me tiró al piso, me reventó la cabeza, se me tiró encima y con la campera y con las dos manos trataba de asfixiarme y se llevó mi campera. Yo lo puedo reconocer a él y al que lo acompañaba”, aseguró.

