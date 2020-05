MERCADO DE PULGAS, SHOPPING Y PASEOS DE COMPRAS PERMANECERÁN CERRADOS

Los locales como centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas, están inhabilitados de poder trabajar a raíz del decreto nacional N° 297/2020 que estableció la cuarentena el 20 de marzo pasado suspendió la apertura. Pero de a poco y dependiendo de la situación sanitaria, se fueron rehabilitando algunas actividades como el comercio minorista en nuestra ciudad.

Aunque la situación del Mercado de Pulgas, además de otros lugares similares como el paseo shopping de la peatonal, los diversos paseos de compras como por ejemplo Las Palmeritas y otros, todavía permanecen cerrados.

Sobre este tema, en diálogo con el secretario de Gobierno, Fernando Barboza, señaló que: “no van a abrir porque esos están en el decreto como centro de comercio. Acá tenemos Las Palmeritas, el Shopping y otros, todos son centros comerciales y los centros comerciales están inhabilitados por el DNU presidencial”, acotó y señaló que “en los centros comerciales hay mucha aglomeración de gente. Hemos recibido diferentes pedidos para la apertura, pero la verdad es que eso excede a nosotros, porque está dentro del DNU nacional”, aclaró.

Del mismo modo el funcionario del ejecutivo municipal recordó que “ellos pidieron abrir con protocolo pero es muy difícil y si a eso le sumamos el transito que tenés en el ingreso, tenés todo el mundo amontonado, cómo hacemos”, se preguntó Barboza, al tiempo que enfatizó: “hubo solicitud tanto de los dueños de los lugares cómo de quienes trabajen en el lugar de poder habilitar esos lugares. Pero hasta que no tengamos la decisión presidencial, no podemos tener intervención; no tenemos intervención”.

