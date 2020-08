MILITAR CON FUSIL EN MANO LES EXIGÍA A UN GRUPO DE AUTOMOVILISTAS RETIRAR LOS VEHÍCULOS DE LA CALLE

Varios automovilistas se comunicaron con cronistas de El Sol-Tele5 para manifestar públicamente su indignación por el mal momento que tuvieron que pasar este domingo alrededor de las 16 hs, cuando dejaron sus automóviles estacionados a un costado de calle Juan Garat, (entre San Carlos y el Regimiento local) porque, aseguraron, se vieron intimidados desde adentro del la guarnición militar de nuestra ciudad, por tres militares que portaban armas largas.

“Nosotros dejamos nuestros autos estacionados al costado de la calle, mirando de norte a sur y había también muchos autos estacionados en sentido contrario, pero sin entorpecer el tránsito, al contrario -dijeron los automovilistas- estaban perfectamente estacionados cuando de repente aparecieron tres militares armados con fusiles y uno de ellos, de muy mala manera, nos exigía que sacáramos los vehículos del lugar porque, según el militar, estábamos ocupando terreno del ejército argentino y nos intimaba de mala manera que retiráramos los automóviles”, contaron.

Del mismo modo los automovilistas expresaron que: “eran más de diez vehículos los que habíamos estacionado en ese lugar porque a pocos metros se puede ingresar al parque San Carlos y la intención de la mayoría fue justamente ingresar a caminar”, y puntualizaron que “los vehículos no molestaban a nadie, mucho menos molestaba al regimiento porque no tapaban ninguna salida de vehículos militares ni nada de eso”, admitieron.

“Fue un momento muy tenso porque uno de los militares nos hablaba de mala manera y encima manipulaba el fusil y nos fotografiaba los autos. Fue algo horrible porque nos hizo recordar a los años oscuros de nuestro país. La verdad -reconocieron- es que tuvimos mucho miedo por la actitud autoritaria y peyorativa del militar que nos hablaba de mala manera del otro lado del alambrado del regimiento”, y admitieron que “nadie corrió el auto porque consideramos que estaban bien estacionados en la calle y sin molestar a nadie. Tampoco molestaban a los militares porque los vehículos estaban en la calle y de ninguna manera invadimos terrenos militares”, aseguraron.

Finalmente, los indignados automovilistas señalaron que: “la intención nuestra, al menos de la mayoría de los que estacionamos en ese lugar (calle Juan Garat), era de caminar por San Carlos”, y admitieron que “estamos nerviosos, cansados y con miedo por esto de la pandemia y encima te imponen, esto no se puede, esto otro no se puede. Nada se puede hacer porque vienen y te dicen: esto no se puede en vez de tratar de hacernos las cosas más fáciles, te la complican con: esto no se puede”, rezongaron”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...