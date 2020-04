MISERABLES: La legislatura entrerriana aportará migajas de su presupuesto al Fondo Solidario

El Senado cederá apenas un millón y medio de pesos de los más de 40 millones de Presupuesto mensual, mientras que en el caso de Diputados serán unos 4 millones, el 10% de su presupuesto. Lo del 50% es un anuncio engañoso.

La crisis sanitaria por el coronavirus desnudó las gravísimas falencias del sistema de salud provincial, que presenta una preocupante falta de insumos, aparatología, infraestructura y personal para hacer frente a la pandemia.

Tanto es así que los profesionales de salud tuvieron que comprarse de sus propios bolsillos algunos de los elementos de protección básicos, como barbijos, alcohol en gel y guantes para intentar mitigar el riesgo de contagio.

La pandemia puso de manifiesto que, a la hora de repartir el presupuesto provincial, las prioridades están alteradas.

El gobierno entrerriano gasta millones y millones de pesos en sueldos, viáticos y demás gastos de funcionarios, diputados, senadores, ministros, directores, secretarios, asesores, vocales que hoy están muy lejos de la primera línea de batalla contra este virus.

El sistema de Salud, en tanto, empezando por los sueldos del personal, pasando por el mantenimiento de la infraestructura y terminando por la compra de nuevos insumos, es un papelón.

A raíz de eso, desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, los ciudadanos de la provincia vienen reclamando al gobernador Gustavo Bordet, a los ministros y demás autoridades, medidas para afrontar la crisis sanitaria actual, y la crisis económica subsiguiente.

Atento a los enardecidos reclamos, el mandatario provincial hizo un engañoso anuncio de rebaja del 50% de su propio sueldo y el de los funcionarios políticos de Entre Ríos, aunque será solo por abril y a pesar de que apenas unos meses atrás habían tenido un aumento de ese mismo porcentaje.

Sin embargo, siguiendo con el discurso para la tribuna, el gobernador instó a los demás poderes de la provincia a tomar una medida similar para aportar al fondo económico solidario creado a raíz de la pandemia.

Rápidamente, Ángel Giano salió en los medios de comunicación a anunciar con bombos y platillos que la Cámara de Diputados que él preside adherirá a la medida. Lo propio hizo la presidenta del Senado, Laura Stratta, quien firmó junto a Giano un decreto, luego de que la decisión fuera consensuada con los bloques.

Así, los diputados, que desde el comienzo de esta gestión hasta el momento no tuvieron ni una sola sesión ordinaria, y los senadores, que apenas tuvieron una en los últimos tres meses, también serán “solidarios” para poder constituir un fondo que será destinado a la asistencia sanitaria.

Según el decreto, los legisladores entrerrianos cederán el 50% de sus sueldos para afrontar la pandemia, pero lo que no dice el escrito es que se trata de una suma ínfima dentro del presupuesto de que disponen ambas cámaras.

La Cámara de Diputados le cuesta a la provincia alrededor de 40 millones de pesos mensuales, según confirmó uno de sus integrantes a este Portal, .

De ese monto, apenas unos cuatro millones irán a parar al Fondo Solidario creado a partir de la pandemia. Es decir, un 10% del presupuesto mensual de la Cámara Baja, a pesar de que está prácticamente parada desde diciembre.

Similar es lo que ocurre con el Senado, cuyo presupuesto mensual es similar al de Diputados y se desprenderá de apenas un millón y medio de pesos, un 3% del total, que saldrán de los salarios de los 17 legisladores que apenas sesionaron una vez en tres meses.

Aunque se trata de un aporte ínfimo en medio de la pandemia, y que se hace para acallar los reclamos de los entrerrianos, los presidentes de ambas Cámaras hicieron anuncios rutilantes.

En tanto, los trabajadores y comerciantes entrerrianos recibieron en sus casas por estos días las boletas de Enersa, Redengas y demás servicios, que deberán abonar en tiempo y forma aunque sus ingresos se hayan visto reducidos por el aislamiento obligatorio, ya que el gobernador Bordet aún no adhirió a la medida nacional de suspender los cortes de servicios por falta de pago y tampoco ha dado indicios de que vaya a hacerlo a la brevedad.

También vencen dentro de pocos días los impuestos provinciales, que registraron en febrero incrementos que en algunos casos llegaron al 70%. Los contribuyentes entrerrianos deberán cumplir con ellos porque el gobierno provincial no ha hecho ningún gesto para descomprimir la situación en ese sentido.

Los entrerrianos de a pie saldrán de esta pandemia mucho más empobrecidos de lo que entraron pero el gobernador, los legisladores, ministros, funcionarios, asesores, coordinadores, directores, y todos aquellos que se aseguraron para sí mismos y sus familias vidas de lujo y jubilaciones de privilegio a costas del Estado provincial y de la pobreza ajena, anuncian la rebaja de sus exorbitantes salarios como un acto de patriotismo y solidaridad sin igual.

En este momento, en todos los rincones de la provincia, hay miles y miles de entrerrianos que a raíz de la pandemia no tienen medios de subsistencia y que se preguntan cómo harán este mes para pagar los impuestos y los servicios, en el caso de los más afortunados, o cómo harán para llevar un plato de comida a su mesa o con qué comprarán la leche y los pañales para sus hijos, entre los más golpeados.

Del otro lado, desde sus casas de lujo, gozando de las vacaciones obligatorias que el asueto les otorgó, las autoridades de la provincia hablan de solidaridad.

Muchísimo antes de que la palabra coronavirus empezara a ser pronunciada, la provincia de Entre Ríos ya iba en camino a esta crisis que hoy se vive.

La falta de camas, de insumos, de personal en centros de salud y hospitales, es apenas una pequeña revelación de que el sistema de salud es una de las tantas áreas que la administración provincial decidió dejar de lado para privilegiar a los amigos del poder.

Lo padecen desde siempre los profesionales de salud que deben desempeñar sus labores en una precariedad de insumos e infraestructura absoluta y que hoy sacan de sus bolsillos recursos para comprar lo necesario para minimizar el riesgo de contagio.

Lo ven hoy los entrerrianos que temen que no les toque un caso grave de COVID 19 para no morirse en un pasillo sucio y derruido de un hospital entrerriano por no tener disponible un respirador.

Hoy, hay quienes se rasgan las vestiduras porque durante un mísero mes de una crisis de la que costará años salir percibirán solo 200 o 150 mil pesos de sus sueldos.

Eso no es solidaridad, es hipocresía.

