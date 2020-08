Nahir Galarza denunció haber sufrido un ataque sexual en manada

TRES AÑOS ANTES DEL HOMICIDIO

La familia de la joven entrerriana, condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, sacó a relucir un archivo de cuando tenía 16 años de edad y decía haber sido abusada por, al menos, dos hombres en un descampado de Gualeguaychú.

El montaje, en el que se puede ver un expediente judicial y a la propia Nahir declarando, fue difundido por Jorge Zonzini, el relacionista público que asumió el rol de vocero de la familia Galarza, quien calificó a la grabación como un “giro inesperado” en la causa.

Nahir Galarza, denunciando un ataque sexual, a los 16 años.En esa compilación de imágenes, la joven deja entrever que fue llevada a un descampado y “revisada”, mientras se encontraba casi inconsciente por haberse desvanecido tras sentir un fuerte olor, y que luego terminó sucia, “con manchas de tierra y sangre”.

“No nos sirve”, es lo único que describió que dijeron los supuestos atacantes, antes de que la liberaran del supuesto episodio.

La declaración de Nahir

-Nahir, ¿cómo te encontraste?

-Estaba sentada con las manos atadas con una cinta negra de plástico, tenía sangre en las muñecas y en las piernas. Escuchaba que hablaban, pero no sé que decían. Yo no estaba consciente, escuchaba las voces. Eran voces de hombres. Yo escuché dos.

-¿Tus papás que sintieron cuando le constaste esto?

-Estaban asustados.

-¿La denuncia la hicieron ese mismo día?

-Sí. Ellos me preguntaron de qué me acordaba. Yo estuve de acuerdo en hacer la denuncia, pensé que estaba bien. Me dolía la espalda, toda la espalda.

-¿Tuviste alguna marca en la espalda?

-No.

-Con respecto de ese olor fuerte que sentís y que decís que a partir de ahí te mareaste, ¿sabés de donde salió?

-No porque yo iba pensando en cualquier cosa.

-¿Te pusieron algo en la cara?

-No, cuando sentí todo eso se me nubló la vista. Sentí que me caí.

-Cuando estabas en el descampado y sentías que estabas entredormida, ¿hay alguna frase particular que recuerdes que te haya llamado la atención?

-Sí, dijeron que no servía. Después no alcancé a entender lo que decían.

-¿Sentías que le hacían algo a tu cuerpo?

-Que me revisaban, pero no sentí nada.

-¿Cuando te despertaste cómo estabas?

-Sucia, con tierra y sangre.

-¿Qué esperas de todo esto?

-Que se sepa qué pasó.

Polémica defensa

Según Zonzini, «el video fue ocultado por la complicidad de la política, la justicia y los medios de Entre Ríos», hasta ser subido a su canal de YouTube en las últimas horas. A continuación, El Entre Ríos reproduce textualmente la descripción del mismo.

Con sorpresa y estupor, apareció un nuevo y sugestivo hecho que conmociona a la opinión pública y a los medios nacionales e internacionales en el “Caso Nahir” convertido quizás en el más emblemático de Criminalidad Joven de toda la región y por el cual Nahir Mariana Galarza, como única imputada por el homicidio de Fernando Pastorizzo (20) ocurrido el 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, fuera condenada a la pena de «Prisión Perpetua».



Las redes aparecen conmocionadas por las imágenes en video de una pequeña Nahir con tan solo 16 años ante una psicopedagoga declarando que tras haberse adormecido por aspirar en la vía pública un olor nauseabundo (cloroformo o similar droga anestésica) perdió el conocimiento y fue abusada por un grupo de hombres para, posteriormente, ser abandonada en un descampado con las manos atadas.



Cabe destacar que quien ya se había manifestado en sus debates televisivos durante 2018 y 2019 sobre este hecho fue, quien cumpliera el rol de vocero designado por Nahir durante la instrucción del juicio oral, el manager Jorge Zonzini que en forma sistemática sostuvo:



“En el expediente existen 500 fojas con 6200 documentos donde se acredita la violencia de género padecida por Nahir y, además, ya en el inicio de la relación lo había denunciado. Cuestión que fue encubierta por una vergonzosa y arbitraria justicia patriarcal, machista y misógina encabezada por el fiscal Sergio Rondoni Caffa, el Juez de Garantías Mario Figueroa y todo el arco Político y Judicial de la Provincia de Entre Ríos en su afán de, a cualquier precio, instalar este fatídico hecho como el primer machicidio de la argentina y así dejar en claro que las mujeres también matan y escarmentarlas socialmente”.



Cabe destacar que el fallo no está firme y que ante la actual instancia del estudio de la condena a «Prisión Perpetua» contra la joven estudiante por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se produjeron cambios significativos tales como que la defensa técnica del Dr. José Ostolaza sumara a la Criminóloga Feminista y especialista en Abuso y Violencia de Género, la Dra. Raquel Hermida Leyenda, así como a un grupo de notables del derecho integrado por el Profesor Universitario en Criminología y Criminalística Raúl Torre, el Médico, Psicólogo y Psiquiatra Enrique Stolay la Perito Psicóloga Alicia Ángela Torres. Asimismo, a estos nuevos vientos de cambios que soplan en el “Caso Nahir” se suma la avanzada feminista de la mano de la diputada Vilma Ripoll junto varias asociaciones y colectivos feministas que ingresaran con la figura de “Amicus Curiae” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



Las impactantes imágenes del video muestran a Nahir, con tan solo 16 años de edad, entrevistada por la Licenciada en Psicopedagogía Valeria Massuh (Hija del ex Jefe de la Policía de Entre Ríos, el Comisario General Héctor Massuh) y sumado a ello algo que impacta aun más es la aparición en escena por primera vez de un pedido del fiscal de la causa Martin Gil del 24 de octubre de 2014 solicitando informes al Sr. Rector del Establecimiento Educativo ENET N’2 sobre los datos personales del alumno Fernando Pastorizzo, de 17 años de edad, que concurría a dicho establecimiento en el turno tarde.



Es decir que todo esto que ahora sale a la luz, en realidad, ocurrió tres años antes del Crimen de Gualeguaychú. Este nuevo hecho ocurrido en 2014, que tiene como protagonistas a Nahir y Fernando pero que fuera ignorado por la justicia entrerriana a instancias del juicio a Galarza, ya está siendo denunciado para su estudio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Dra. Raquel Hermida Leyenda y su equipo sumada a la petición de que se le efectúen a Nahir las “pericias integrales psicológicas y psiquiátricas con protocolos inherentes al cumplimiento de las Convenciones Internacionales de violencia de Género y Protección de la Mujer” que jamás se le realizaron y que obedecen a pactos firmados por Argentina en la materia.



Es menester aclarar que el fiscal Gil, sin lugar a dudas, debió contar con un dato objetivo para pedir a un colegio, como en el caso de Fernando Pastorizzo, informes de un menor de edad (17) y, asimismo, un dato relevante de que el hecho investigado ocurrió, es que las pericias confirman escoriaciones circulares en las muñecas de Nahir tal ella misma relató.



Observa el video de Nahir, siendo menor de edad y denunciando un hecho espantoso tres años antes del Crimen, lee las documentales filtradas y saca tus propias conclusiones. Fuente: El Entre Ríos

