NO CUMPLE LA CUARENTENA PORQUE LA DUEÑA DE LA CASA QUE ALQUILA LE CORTÓ LA LUZ

Una vecina de nuestra ciudad que vive en calle Sargento Cabral, entre Feliciano y Diamante, dijo ante nuestro medio que no está cumpliendo con el aislamiento preventivo social y obligatorio porque donde está alquilando (en el fondo de la casa de la propietaria) no tiene luz, señalando que: “la dueña me la cortó por una supuesta deuda”, dijo la inquilina justificando el incumplimiento de la cuarentena.

En este sentido, Daniela Martínez, expresó ante un equipo de nuestro medio que: “yo en este momento estoy alquilando a la señora Orta, yo vivo en la parte trasera de la casa de ella. Hace un año y tres mese que estoy sin papeles porque yo no tenía condiciones para alquilar con documentación y se dio así porque con esta señora nos conocíamos de una iglesia a la cual asistimos y ella me ofreció vivir acá”.

Del mismo modo recordó que: “durante todo el año tuvimos una relación bastante agradable pero en noviembre del año pasado yo tuve inconvenientes con la empresa donde yo trabajaba y no pude facturar por un problema que tuve con AFIP”, justificó.

Daniela agregó que: “yo le comenté la situación a la señora y le dije que me quería ir pero la señora me dijo que hasta que no le pague yo no me puedo ir de acá. Yo le dije que le podía solucionar la cosa en febrero. Hasta ahí estaba todo bien con la señora”, reconoció y agregó que: “en el mes de febrero me volví a incorporar a la AFIP para poder seguir facturando. En marzo yo le hice un depósito de dinero a esta señora”, recordando que: “fue a las 6 de la mañana que le dejé por la ventana un sobre con dinero, ella lo contó y me dejó un papel en la puerta porque con ella no nos hablamos; entonces esta señora el domingo pasado cuando yo llegue a mi casa me encontré que no tenía luz y fui a preguntarle a la hija porque con la señora no hablo atento a que es una persona grande y estamos en cuarentena, pero la hija me dijo que no sabía nada y que arreglara con la madre”.

“En eso yo me fui a la comisaría a denunciar lo que me pasaba y corroboré con la policía la falta de electricidad -contó Daniela- pero en la comisaría me dijeron que no podían tomar la denuncia porque ellos solamente hacían acta a las personas que no cumplen con la cuarentena, entonces yo les dije que no cumplía con la cuarentena porque no tenía corriente eléctrica y según el decreto del gobernador no se puede cortar la luz”.

“Esta señora -dijo Daniela- no me puede hacer esto porque estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial y esta señora me obliga a tener que andar en la calle porque me cortó la energía eléctrica”, remató.

