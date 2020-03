NO HAY VACUNA ANTIGRIPAL EN CONCORDIA

Ante la enorme demanda de la gente para aplicarse la vacuna antigripal (recomendada por algunos profesionales colocársela en esta época), la responsable de una conocida farmacia de nuestra ciudad aclaró que recién estaría llegando a nuestra ciudad a fines de marzo, o a principio de abril. La profesional aclaró que “la vacuna antigripal no tiene nada que ver con el coronavirus. No previene el coronavirus”.

En este sentido, la Farmacéutica Analía Pereira, le dijo a un equipo de cronistas de EL SOL-Tele5 que “la demanda es mucha, son muchas las consultas por teléfono o en el mostrador pero lamentablemente no tenemos noticias fehacientes, no tenemos ninguna noticia”, aunque reconoció que “hay trascendidos no oficiales de que podrían estar llegando las vacunas a nuestra ciudad recién a fines de marzo o a principio del mes de abril”.

Pereira enfatizó que “yo le quiero aclarar a la gente que no entre en pánico porque la vacuna que va a llegar no tiene nada que ver con el coronavirus porque no le hace nada al coronavirus”, insistió y pidió que: “por favor quédense tranquilos porque hay tiempo para vacunarse”, y puntualizó que “tienen todo el tiempo que quieran para vacunarse porque no hay un límite de tiempo”.

“En cuanto llegue vamos a vacunar porque nosotros somos un servicio de salud por lo tanto no podemos cerrar ni dejar de trabajar”, dijo Pereira, al tiempo que reiteró: “quédense tranquilos que en cuanto llegue la vacuna, por los medios se van a enterar de que la vacuna entró a nuestra ciudad y los vamos a vacunar a todos “, aseguró y pidió por favor: “no asocien la vacuna antigripal, que va a llegar, con el coronavirus. La vacuna antigripal no previene el coronavirus”, aclaró.

