NOCHE DE COPA: Boca-Libertad, por la Libertadores: horario, TV y formaciones

El duelo en la Bombonera asoma especial. Por muchos motivos, no sólo porque se trata de una cita por la Copa Libertadores. Es que Boca debuta en su casa y sin público, porque las nuevas normas de sanidad no permiten espectáculos con gente en las tribunas. Y el choque con Libertad, este martes, desde las 21.30, es un compromiso que puede resolver la clasificación del conjunto xeneize a la siguiente etapa de la competencia continental. El encuentro es dirigido por el chileno Roberto Tobar y televisado por ESPN 2.

Uno de las noticias de la antesala de este duelo fue que Boca decidió no concentrarse para el partido en la Bombonera. El plantel del conjunto xeneize, que podrá clasificarse a los octavos de final si no pierde con Libertad, se reunirá a las 19 en el Complejo Pedro Pompilio y después se trasladará al estadio.

Las particularidades de este juego, que tendrá a Miguel Russo en el banco de los suplentes (no viajó a Paraguay y Colombia por recomendación médica), es que la gente no estará en la Bombonera y desde el club les pidieron a los hinchas que no se acerquen al estadio. «Esta vez, nos toca hacerla latir desde casa», publicaron en redes sociales desde la institución. Y agregaron: «Cuidate, cuidá esta pasión».

Eduardo Salvio celebra su primer gol ante Libertad, en el encuentro jugado en Asunción Fuente: Archivo – Crédito: Pool a través de REUTERS / Jorge Saenz

En términos futbolísticos las novedades en Boca es que el DT evalúa dos modificaciones con respecto al equipo que jugó desde el arranque en Colombia, ante Independiente: ingresaría Agustín Obando en lugar de Gonzalo Maroni, y Frank Fabra entraría por Emmanuel Mas.

En Libertad el cambio de rumbo se dio antes de viajar a Buenos Aires, ya que renunció Ramón Díaz la semana última y en el banco de suplentes del equipo paraguayo estará Gustavo Morínigo, que en su debut en el torneo local, el equipo derrotó a Sportivo San Lorenzo por 3-0. Las dudas para el partido con Boca son: Iván Piris o Matías Espinoza, Rodrigo Bogarín o Blas Cáceres y Tacuara Cardozo o Adrián Martínez.

Probables formaciones

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano o Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra o Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

