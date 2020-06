NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A PARTIR DE HOY

A PARTIR DE HOY

Este sábado, el Director de Deportes Alejandro Borda mantuvo un encuentro con el Director de Producción y Ambiente, Daniel Benítez, y el Jefe de la delegación local de Prefectura, Hugo Alegre.

Allí se definieron las tareas de coordinación que tendrán lugar a partir del lunes 8 de junio, día en que quedarán habilitadas en nuestra ciudad las siguientes actividades: Vela, Kayak, Remo, Pesca de costa, Tenis y Paddle. Los mencionados deportes fueron autorizados a partir del decreto 787/20 de la provincia de Entre Ríos.

Estos son los protocolos a seguir en cada actividad:

KAYAKS

– DIAS Y HORARIOS: DE LUNES A VIERNES, DE 13 a 17 hs. SÁBADOS Y DOMINGOS, DE 9 A 17 HS.

– LUGAR HABILITADO: LAGO DE SALTO GRANDE.

– La distancia entre Kayakistas deberá ser un mínimo de 5 metros.

– En caso de ser Individual será opcional el barbijo o tapaboca. En caso de ser Dúo (parejas), se deberá utilizar el TAPABOCA O BARBIJO.

– Los descansos y/o recuperación, deberán ser por separado.

– Se deberá desinfectar el Kayak, antes y después de su uso.

– Llevar elementos Sanitarios (Alcohol, Alcohol en gel, trapo o rejilla, entre otros)

VELA

– DIAS Y HORARIOS: DE LUNES A VIERNES, DE 13 a 17 hs. SÁBADOS Y DOMINGOS, DE 9 a 17 HS.

– LUGAR HABILITADO: LAGO DE SALTO GRANDE.

– La distancia entre veleros deberá ser un mínimo de 5 metros.

– Deberá ser Individual y es Opcional el uso de tapaboca y/o barbijo.

– Los descansos y/o recuperación, deberán ser por separado.

– Se deberá desinfectar la vela, antes y después de su uso.

– Llevar elementos Sanitarios (Alcohol, Alcohol en gel, trapo o rejilla, entre otros)

REMO

– DIAS Y HORARIOS: DE LUNES A SABADO 14 a 18:00 hs.

– LUGAR HABILITADO: LAGO DE SALTO GRANDE.

– La circulación no deberá ser un máximo de 90 minutos (Una hora y media).

– La distancia entre REMISTAS deberá ser de 10 mts (10 metros).

– SE PODRÁ REMAR SIN BARBIJO (es por eso el pedido de distancia).

– Los descansos y/o recuperación, deberán ser por separado.

– El Profesor deberá tomar la temperatura al alumno antes de subir a la embarcación.

– Se deberá desinfectar el bote, antes y después de su uso.

– La embarcación será ocupada por una sola persona.

PESCA DE COSTA

• DIAS Y HORARIOS: DE LUNES A VIERNES, DE 13 a 18 hs. SÁBADOS Y DOMINGOS, DE 8 A 17 HS.

• LUGAR HABILITADOS: ZONA TERRAPLÉN – ZONA SUR (debajo de Prefectura) – ZONA PLAYA BALY (debajo Hotel Costa del Sol).

• La pesca será de Forma INDIVIDUAL

• La distancia entre PERSONA deberá ser de 5 mts (CINCO METROS).

• Cada persona deberá llevar su propio elemento de pesca.

• El menor de 12 años, deberá estar acompañado por un mayor adulto (estará solo el menor y el adulto).

• No se permite el cambio de lugar (tener en cuenta la cantidad y característica de lugar ocupado)

• SE PODRÁ PESCAR SIN BARBIJO (es por eso el pedido de distancia).

• Para trasladarse al Lugar y/o retirarse deberá usar barbijo.

• En caso de llevar Mate, entre otros, deberá ser en forma individual.

• Llevar elementos Sanitarios (Alcohol Sanitizante, Alcohol en gel, trapo o rejilla, entre otros).

• ESTÁ PROHIBIDO LA PESCA EN CASO DE HABER ADVERSIDADES CLIMÁTICAS.

TENIS

• DIAS Y HORARIOS: De Lunes a Domingos, de 8 a 18 hs.

• LUGARES HABILITADOS: Cancha de Tenis de Club Social Federación.

• EL USO DE LA CANCHA será de 1 hora.

• MODALIDAD SINGLE O DÚO.

• Cada persona deberá llevar sus elementos (raqueta, alcohol en gel, entre otros).

• No está permitido menores de 12 años.

• SE TENDRÁ QUE UTILIZAR TAPA BOCA O BARJIJO A LA LLEGADA Y SALIDA DE LOS PARTIDOS.

• NO SE PERMITE MÁS DE 4 JUGADORES POR CANCHA.

• La cancha y los elementos (pelotas) deberán ser desinfectados una vez Finalizado su uso.

• Se deberá utilizar 3 pelotas por jugador. No podrán compartirlas. (estarán marcadas distintas)

• Llevar elementos Sanitarios (Alcohol, Alcohol en gel, trapo o rejilla, ropa de cambio entre otros).

• Prohibido realizar la actividad en caso de inclemencias climáticas desfavorables.

• Prohibido utilizar vestuarios.

PADDLE

• DIAS Y HORARIOS: De Lunes a Viernes, de 12 a 18.30 hs. Sábados y Domingos, de 10 a 18.30 hs.

• LUGARES HABILITADOS: Canchas de PADDLE de Club Social Federación y de Club Policial Federación.

