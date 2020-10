OSCAR CUTRO: “NOS HACEN UN DAÑO MUY GRANDE”

El presidente del Auto Club Concordia, Oscar Cutro se mostró indignado luego de la clausura del autódromo por parte de Inspección General del municipio. En estos días los miembros de la comisión harán el descargo y esperan llegar a un acuerdo.

En diálogo con El Sol-Tele5, Oscar Cutro comentó que más que amargados están tristes porque no se sabe a dónde van a terminar con la situación del Auto Club. “Nosotros ya no sabemos cómo hacer para poder mantener el autódromo. Tenemos el acta que nos hicieron donde dice que había 20 bicicletas y 25 personas. Fueron socios que estaban realizando un entrenamiento con todos los protocolos y con la ambulancia en la entrada tomándoles la temperatura. Tenemos las cámaras donde están todas las filmaciones para comprobar que no había competencia”.

El “burro” manifestó que cuando salía el sábado del autódromo era impresionante la cantidad de ciclistas que había en la ruta, en el Parque Liquidambar y también en el centro: “Eso es mucho más peligroso y la verdad que te indigna, dejémonos de joder. Para algunas personas de Concordia el autódromo parece que es algo que le hace mal a la ciudad porque no se dan cuenta la cantidad de gente que hay trabajando”. Oscar remarcó que mucha gente cuando hay carreras trabaja al igual que el comercio, los hoteles y las cabañas. “El sábado por ejemplo tuvimos un llamado del Turismo Nacional porque saben que siempre el autódromo de Concordia está listo”.

Cutro fue muy claro: “Nos hacen un daño muy grande. Nosotros no estamos recibiendo ningún apoyo del Gobierno así que estamos solo pagando los sueldos únicamente. También debemos luz y muchas cosas que no podemos abonar al no tener actividades de nada. La que podemos solventar es gracias a los socios que nos ayudan abonando la cuota y por el esfuerzo de la comisión, pero todo tiene un límite ya que todos estamos complicados y también se vive de la diaria si hay alguna prueba de autos, pero siempre con los protocolos correspondientes”.

Por último, el ex piloto de Rally señaló que desde el Auto Club harán un descargo al municipio con todas las pruebas que tienen y esperan llegar a un acuerdo. “En estos días tengo una reunión con la comisión directiva y allí veremos cómo continuamos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...