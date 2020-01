OTRA VEZ SE REGISTRARON HECHOS VANDÁLICOS EN SAN CARLOS

El Parque San Carlos fue nuevamente atacado por vándalos y delincuentes que robaron gran parte del tendido eléctrico de las luminarias. Además también robaron cables en el laguito y la zona de Hostal de Rio.

Los hechos delictivos y de vandalismo se vienen registrando desde hace más de tres semanas y en este último episodio se robaron los cables de iluminación del ingreso al Castillo San Carlos, también los del monumento al éxodo, los del laguito que van al Castillo y los que iluminaban el camino al Hostal.

En este sentido, Maximiliano Benedetto, Director del Parque, señaló que “está visto claramente que el trabajo de policías y personal municipal de guardia no es suficiente para resguardar las 80 hectáreas que hacen la reserva natural”, y agregó que “esto ya viene pasando desde hace tiempo y de manera constante, por eso es que ahora está todo eso a oscuras”, dijo y recordó: “hace un tiempo se logró detener en plena acción a un delincuente que estaba robando cable, pero la justicia decidió liberarlo enseguida”, lamentó y reconoció que: “el robo de luminarias y el vandalismo es una situación que sobrepasa el trabajo de seguridad realizado por personal municipal y policial porque es un predio de más de 80 hectáreas y que por supuesto no se pueden tener en la mira cada espacio”, aclaró.

“Es evidente que quienes van a romper, o robar, se fijan bien en donde no hay seguridad y siempre terminamos diciendo lo mismo, no puede ser que estén rompiendo o robando un servicio que es para turistas y visitantes; sobre todo para los concordienses”, afirmó resignado.

El funcionario municipal aprovechó la oportunidad para reflotar la idea del cerramiento del Parque y aclaró que “el objetivo no es recaudar mediante el cobro entradas, sino, hacer un perimetral de todo el predio que permita tener un mejor control”, advirtió y aclaró que: “el tema de la iluminación es fundamental para la seguridad y comodidad de quienes asisten al Parque a realizar sus actividades”, no obstante reconoció que “desgraciadamente los elementos y el personal de seguridad del predio no son suficientes para detener el accionar delictivo de los malvivientes que han tomado este lugar como objetivo de sus fechorías”.

