PADRE DESESPERADO RECLAMA AL IOSPER LA ENTREGA URGENTE DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA

El padre de una joven que padece serios problemas de salud, recordemos que padece una hipertensión pulmonar severa desde hace 10 años, está desesperado porque la obra social no le manda los medicamentos y aseguró que su hija “está en la etapa para entrar en lista de espera para un trasplante de pulmón” en la Fundación Favaloro.

En este sentido, Roque Roballo, papá de Siomara Roballo, dijo a cronistas de EL SOL que “el problema que tengo es que mi hija tiene una enfermedad cardiopulmonar, una enfermedad que viene soportando desde hace muchos años, recibe una medicación muy costosa, una medicación que realmente es muy elevado el costo y debido a esto tuve que recurrir a la justicia, y mediante recurso de amparo estamos reclamándole al IOSPEP que envíe los medicamentos que, hoy mi hija ya no tiene más”, recordó.

Roballo agregó que “otra vez la salud de mi hija está en riesgo por la inoperancia de la obra social, una vez más el IOSPER nos dejó sin la cobertura de los medicamentos. Ya va a hacer un mes que realicé el pedido de los medicamentos y a cuenta gotas me están entregando la medicación, pero el medicamento que es fundamental para que mi hija pueda respirar, no llegó”, lamentó el desesperado padre.

Del mismo modo Roballo señaló que “hace una semana que estoy reclamando en el IOSPER y no me dan ninguna respuesta, me dieron un papelito con un número de expediente para que yo siga el trámite pero la medicación no aparece”, lamentó y dijo: “Siomara hoy sábado (por ayer) se le termina la medicación y se queda sin las ampollas para poder respirar”, denunció.

