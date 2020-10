PARA BRICEÑO, LA CAUSA QUERENCIO ESTÁ PARALIZADA

El abogado defensor del ex jefe de policía de la Departamental Concordia, José Querencio, a quien el Juez de Garantías, Germán Dri le dispusiera medidas inhibitorias a raíz de una denuncia por presunto acoso a una menor de edad; dijo ante nuestro medio que la causa está “prácticamente paralizada” y recordó que le “rechazaron el pedido de sobreseimiento” para su cliente. Además descartó de plano la posibilidad de un juicio abreviado.

Vale citar que, a finales de julio de 2019, el caso sorprendió a la opinión pública luego que el Juez Germán Dri, dispusiera medidas inhibitorias para el entonces titular de la Jefatura Departamental de Policía, comisario José Enrique Querencio quien actualmente está en disponibilidad.

En este sentido, el abogado del policía, el Dr. Rafael Briceño, señaló ante cronistas de este medio que: “yo pedí el sobreseimiento de mi cliente pero me lo rechazaron, yo me encuentro de manos atadas y se está violando el derecho que tiene el imputado a que su situación procesal sea resuelta en un plazo razonable”, dijo y acotó que “en los últimos 6 meses, prácticamente la causa está paralizada”, no obstante insistió en que “lo que correspondería para mi defendido es el sobreseimiento pero si la fiscal quiere llevarla a juicio, iríamos a juicio entonces”, dijo descartando cualquier posibilidad de un juicio abreviado.

El reconocido abogado penalista de nuestra ciudad señaló que: “los jueces de Garantías son renuentes al sobreseimiento y te dicen que se necesita el debate y la inmediatez de los testigos. En definitiva, no quieren asumir la responsabilidad que tienen”, rezongó el letrado.

