Para Lanusse: «El kirchnerismo quiere destruir el actual sistema de la Corte»

Sorteando la medida precautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti, que le había ordenado al Senado que se abstuviera de iniciar el tratamiento, el Frente de Todos le dio ingreso a los pliegos que revisa los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, magistrados que intervienen en causas que salpican a Cristina Kirchner.

Este jueves, el oficialismo rechazó la pretensión del bloque de Juntos por el Cambio, que pidió apartar los expedientes cuestionados, y pidió avanzar con el trámite legislativo de los pliegos, que era lo que buscaba evitar la medida adoptada por Biotti haciendo lugar a un recurso presentado por Bruglia y Bertuzzi. Escuchá a Pablo Lanusse con Alfredo Leuco en Radio Mitre

Repudiando esta actitud autoritaria del kirchnerismo, el ex fiscal Pablo Lanusse, aseguró que “es un hecho de gravedad institucional serio”. “Esto se inserta en el plan de hace años, que es afectar la esencia misma de la república y que se basa en tres poderes que se controlan mutuamente, desconocerle al Poder Judicial el control de constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo”.

El también abogado de Mauricio Macri argumentó que “en un país normal, el Senado acataría la decisión del juez. Si la sentencia queda firme, sus designaciones en la Cámara Federal no pueden ser revisadas. Caso contrario se actuará como corresponde pero lo que no se puede hacer es desconocer los fallos de los jueces. El alcance de una medida cautelar pretende que no cambie la situación actual hasta que se termine de discutir la acción que se interpuso”.

En diálogo con Alfredo Leuco en Le doy mi Palabra por Radio Mitre, Lanusse se sumó a la convocatoria de la marcha del próximo lunes, para salir a manifestarse contra el avance del Gobierno sobre la Justicia.

“Este 17 de agosto la mayoría se va a sentir Bruglia, Bertuzzi, Biotti, Vicentin; ciudadanos que están hartos y hastiados que siempre estén a favor del delincuente. Seamos libres que lo demás no vale nada”, continuó el ex fiscal, y remató: “Si los fallos de los jueces son desoídos por los otros poderes, no estamos en vigencia de una república. El kirchnerismo quiere atropellar y destruir el actual sistema de la Corte Suprema de Justicia”.

