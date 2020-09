PIDEN COLABORACIÓN PARA AYUDAR A MIGUELITO

Miguelito es un hombre que hoy, se calcula, porque es indocumentado, tendría unos 40 años o más. Se lo suele ver deambulado por la zona de Villa Zorraquín, por La Bianca y por otros sectores de Concordia. Miguelito es una persona especial, prácticamente es un ermitaño, no habla con nadie, suele saludar amablemente con la cabeza a las personas que pasan a su lado, aunque algunas veces gesticula para hacerse entender, sobre todo, cuando pide algo para comer.

Hasta hace poco, Miguelito era un nómade que, de no ser por el buen corazón de Luis Silva, un solidario vecino de Villa Zorraquín, andaría deambulado sin rumbo y durmiendo bajo un puente o en cualquier lugar que pudiera resguardarlo. Así, de esa manera vivió muchos años el muchacho.

Se comenta que nació de una mujer que tuvo varios hijos, nadie puede asegurar que su madre esté viva o no, nada se sabe de ella, pero lo que se comenta es que a Miguelito lo crio unos años, una mujer mayor (doña Rosa, ya fallecida) que vivía en una precaria casilla donde era constante la junta de indigentes en su mayoría alcohólicos en el asentamiento del barrio Salto Chico. En los años 80, vecinos de esa zona, que a menudo le llevaban comida a la mujer y leche a Miguelito cuando era apenas una criatura, una vez uno de los vecinos había observado que le estaban dando un biberón que contenía un líquido de color oscuro (era vino).

Sobre la historia del ermitaño muchacho, se sabe muy poco, “siempre venía y revisaba la basura en la puerta de mi casa buscando comida”, contó ante el periodista Mario Yrigoy, Luis Silva, un jubilado de 70 años que vive en Villa Zorraquín: “un día mi señora le dijo que viniera todos los días que ella le iba a preparar algo de comer, y fue así que agarró confianza con nosotros. Tal es así que le di un lugarcito en el garaje para que se quedara y que no anduviera deambulando por la calle. Miguelito no tiene documentos, no sabe cuándo nació, pero él dice que su apellido es Cortés”, contó el vecino que hoy se ocupa de Miguelito.

“Nosotros lo vestimos, le damos de comer, lo calzamos pero necesito la colaboración de la comunidad para ayudar a Miguelito, ahora él está viviendo en un galponcito acá en la parte de atrás de mi casa, yo le armé para que él esté cómodo, le armé una habitación, ahora le pusimos un inodoro pero nos faltan chapas para techar mejor donde él está”, y acotó que “nosotros hacemos lo que podemos pero necesitamos la colaboración de la gente, todo lo que puedan traer será binvenido, sobre todo ropa y calzado”, reiteró.

Silva mencionó finalmente que: “la gente quiera ayudar se puede comunicar con nosotros, se pueden comunicar al celular: 3454064647. En todo caso lo pueden hacer personalmente acá en mi casa en Mons Rosch 4862, en Villa Zorraquín”, detalló.

