Pola Oloixarac, la escritora de la columna sobre Santiago Cafiero que molestó al presidente

La escritora y periodista habló con Alfredo Leuco en Todo Noticias y aseguró que la sorprendió la reacción de Alberto Fernández sobre su nota en La Nación: “Me parece que el peronismo ya perdió el sentido del humor”.

Con su pluma brillante y mucha ironía, Pola Oloixarac logró poner nervioso al presidente por una columna que escribió en el diario La Nación y que se hizo viral tras algunas intervenciones de los afines al gobierno en las redes sociales. La escritora aseguró que lo hizo porque le llamaba la atención el cambio que había tenido la jefatura de Gabinete desde la época de Mauricio Macri.https://www.youtube.com/embed/7Q_rQuyp6rc?feature=oembed

“A Peña lo mataban y a mí me pareció que era interesante buscar una mirada sobre el actual jefe de gabinete, por esa postura de galán que todos venían comentándome y a mí me llamaba la atención. Me sorprendió la intervención del presidente. Pero no perdamos la esperanza y el sentido del humor. Poder reinos del soberano es esencial, aunque al soberano no le guste”, agregó la escritora.

Pola también se refirió al cambio que notó en el peronismo en las últimas décadas. ‘El peronismo tenía sentido del humor, esto muestra que no es así’ ‘Carlos Menem hubiera hecho otra cosa”.

La escritora argentina, que actualmente vive en Madrid, también se refirió a la pandemia “Me parece grave que haya un millón de infectados, que las personas que promovieron el discurso de la cuarentena eterna, ahora se van”, analizó.

“El gobierno de científicos se transformó en esto. Hay muchas asociaciones que hayan quedado amordazados todo este tiempo. Que los niños pequeños estén fuera del interés del Estado. Hay jardines clandestinos. Me parece grave que haya tantos recursos para controlar los contenidos como el caso del observatorio NODIO. Los argentinos no pueden comer la literatura estatal”, aseguró Oloixarac.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...