POR AHORA NO VOLVERÍAN A COBRAR EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN CONCORDIA

El encargado del sistema del cobro por el estacionamiento vehicular en el centro de Concordia, adelantó ante nuestro medio que extenderán la liberación del estacionamiento medido por dos semanas más. Reconoció que están a la espera de que el comercio se reactive económicamente.

En este sentido, Fernando Rougier, como referente responsable del estacionamiento medido en nuestra ciudad, explicó ante cronistas de nuestro medio que “por disposición del Intendente se extendió por dos semanas más la liberación del sistema, teniendo en cuenta que la idea es que se reactive el comercio, porque sabemos que recién arrancaron a trabajar”, aclaró.

El funcionario municipal confió ante nuestro medio que: “hay muchos comerciantes y personas que nos piden que se reactive el estacionamiento medido porque, según ellos, no hay lugares para estacionar”, no obstante adelantó que “pero aún no lo vamos a implementar porque todavía estamos a la espera de que se reactiven económicamente los comerciantes de nuestra ciudad”, reconoció Rougier.

