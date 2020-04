PREOCUPA EL AUMENTÓ DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA CUARENTENA

En estos primeros treinta días de Cuarentena, la violencia de género ha aumentado en todo el país. La asesora Institucional del Municipio explicó ante nuestro medio, el contexto de esta problemática y argumentó que el encierro potencia la violencia en los hombres ya violentos.

En dialogo con cronistas de El Sol-Tele 5, la ex Coordinadora de Gabinete, Cielo Petit comentó que la violencia de género se está viendo in crescendo en todo el país, “sobre todo las llamadas a las líneas gratuitas nacionales y a la ciudad de Concordia”, porque es evidente que “el encierro potencia la violencia ya en los hombres violentos” pero también pueden descubrir “algunos que no lo son que tienen algo de esa violencia sobre su familia”, sobre sus hijos y sobre su esposa. “Los problemas empiezan a potenciarse, como los económicos, la falta de trabajo, el estar las 24 horas en la casa, el tener que convivir con otros problemas que antes no se convivía, eso ha hecho que aumenten los casos de denuncias en nuestra ciudad y en todo el país”.

La abogada brindó números contundentes: “en 27 días de cuarentena hubo 21 femicidios en el país, hasta dos tuvimos en el mismo día, acá en Concordia se han duplicado los mensajes en las líneas de WhatsApp que hemos abierto y tuvimos dos o tres casos muy importantes, el último con mucha repercusión la semana pasada que si bien no llegó a ser un femicidio muestra que el femicidio y la violencia de género no es solamente un problema del hombre con la mujer sino que también tiene que ver con el entorno, con los hijos, con la familia, con el lugar donde vive y el lugar laboral y realmente creo que es un caso al cual no se le está dando la importancia que merece porque en realidad si comparamos números es una de las grandes pandemias no solo de la Argentina sino del mundo”, lamentó.

Por último Petit sostuvo que “nada justifica la violencia y no tenemos que naturalizarla”, y estimó: “creo que hemos llegado a naturalizar el femicidio y generalmente no lo vemos en la tapa de los diarios, no lo vemos en los grandes presupuestos del estado, es decir no está en la agenda aun cuando se menciona mucho no existe presupuesto”, y recordó: “nosotros desde el equipo de Violencia de la Municipalidad estamos proponiendo a nivel nacional la creación de un fondo de emergencia porque los programas de lucha contra la violencia de género que hay en los municipios del país no tienen fondos, no tienen recursos, no tienen fondos para mantener Casas de la Mujer, no tienen fondos para dar de comer, no tienen fondo para darles salidas alternativas a las mujeres, el gran problema de la mujer es que cuando denuncia no sabe dónde ir, ahí es donde el estado tiene que trabajar”, concluyó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...