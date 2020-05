PREOCUPA LA FALTANTE DE CIGARRILLOS EN LA CIUDAD

Debido a que las tabacaleras no están produciendo por el aislamiento, hay un importante faltante de cigarrillos en el país y aquí en Concordia no es la excepción. Se ha agotado el stock en las primeras marcas y solo queda un remanente. Los fumadores de la ciudad están nerviosos y desesperados por los pitillos.

En dialogo con cronistas de nuestro medio, Ignacio, dueño de una distribuidora local, manifestó: “desde que comenzó la cuarentena el 20 de marzo la industria tabacalera nunca fue exceptuada por las normas del Gobierno Nacional de manera que no hubo más producción y al no haber más producción tanto tabacaleras como distribuidoras han ido agotando el stock que tenían disponible entonces ya en todo el país en este momento no hay cigarrillos, solo están quedando marcas de baja rotación que son las últimas en venderse y se están agotando”, advirtió.

El propietario del local ubicado en Alvear y Urdinarrain, comentó que: “para cuando se agote este periodo de cuarentena que sería el 10 de mayo, la industria estaría habilitada nuevamente a producir entonces de esta manera creen que cerca del 20 de mayo podría haber cigarrillos acá en la ciudad”, y recalcó que: “hemos agotado el stock de las primeras marcas, se ha terminado absolutamente todo, hay tabacaleras nacionales que todavía tienen algo de mercadería que no están entregando como el Red Point. Estamos en el 5 por ciento del stock que teníamos habitualmente” añadió el comerciante.

A manera de párrafo final, Ignacio contó que andan “muy nerviosos los clientes y los fumadores”, y aclaró que “el kiosco necesita el cigarrillo como un gran llamador para un montón de otros productos. Afecta gravemente el comercio, la industria y obviamente al fumador que está fumando lo que encuentra y no lo que quiere fumar”.

