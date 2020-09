PRESENTACIÓN FORMAL PARA SOLICITAR QUE MEJORE EL SERVICIO DE VIDEOCABLE

Damnificados por la firma megacable tuvieron una reunión con abogados y realizaron una presentación formal para llegar a una mediación teniendo en cuenta que no se está cumpliendo con el servicio correctamente ya que hay canales que están cortados y el internet no funciona de manera correcta.

En diálogo con El Sol-Tele5, Juan Manuel Urusula uno de los damnificados comentó que han acudido a estudios jurídicos de manera particular con abogados en experiencia en defensa al consumidor como Lorena Nicolini y Pablo Fernández y se hizo una presentación formal pidiendo una mediación con la empresa Megacable donde se va a pedir explicaciones y de no llegar a un acuerdo se irá por la vía legal como corresponda. “Se ha tomado mi caso como el Caso 1 testigo así que iremos avanzando y ahora queriendo actuar de una vez por todas, no solamente quejarnos por facebook o por una computadora. Hemos llegado a una ONG que defiende a todos los consumidores de Entre Ríos y ellos nos darán su apoyo para que podamos llegar a una solución para todos”.

Juan Manuel agregó que no buscan ningún beneficio extra, lo que solicitan es simplemente que brinden lo que los abonados pagan. “Si vos abonas por algo, que te lo den, nada más. En mi caso ni siquiera me han respetado una promoción, me han cambiado el precio el mes pasado. No solo que no me devolvieron el importe por no tener los canales sino que me subieron 600 pesos el importe y no supieron darme una explicación. Solo me dijeron que una chica que dejó de trabajar hace unos meses se olvidó de presentar unas planillas”.

Por último Urusula remarcó que es desastroso el servicio que están brindando. “Nos perdimos la final histórica del Masters de Roma en tenis, no podemos ver los playoffs de la NBA, yo que soy fanático del motociclismo tampoco puedo observar el Moto GP y en cuando a internet no se puede ni siquiera ver una película en la computadora porque se corta a todo y también complica el internet para los chicos a la hora de hacer las actividades virtuales para el colegio”.

