PRESTADORES DE IOSPER RECLAMAN PAGOS ATRASADOS

Prestadores de servicios del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), se concentraron en la mañana de ayer frente a la Delegación Concordia, para reclamar por la falta de pagos. Algunos admitieron que están trabajando sin remuneración desde diciembre del año pasado, por lo que advirtieron sobre la suspensión de sus actividades.

En este sentido, Karen Rodríguez, acompañante terapéutica que presta sus servicios a través de la mutual, contó ante un equipo de cronistas de El Sol-Tele5 que: “lamentablemente nosotros tenemos que seguir trabajando si o si, porque no podemos dejar a los chicos sin nuestras prestaciones dado que nos necesitan y más en esta situación que nos afecta a todos”, dijo muy dolida por la situación que están atravesando. Del mismo modo la mujer señaló que “esta situación por la que nos están haciendo pasar es una vergüenza porque IOSPER no nos está pagando y yo estoy trabajando desde enero porque trabajo en el domicilio de mi afiliado”, y reclamó a viva voz: “necesitamos cobrar”.

Rodríguez puntualizó que “el último pagó que recibí de la mutual fue durante el mes de marzo, pero luego de eso no recibí más plata desde diciembre y no estoy cobrando enero, febrero, marzo ni abril inclusive, que es muchísima plata que se nos debe y necesitamos pagar los servicios, porque las cuentas no nos esperan”, reclamó.

A párrafo seguido la desesperada mujer aclaró que: “yo reclamo por mí, porque soy prestadora y afiliada a IOSPER, todos los meses tengo que pagar $3200 y si no la pago me cortan las prestaciones, pero la pago todos los meses y no estoy recibiendo mis pagos” entonces, “no podemos seguir trabajando así y, lamentablemente, tenemos que suspender los servicios hasta que tengamos una respuesta”.

SEGUIMOS TRABAJANDO PORQUE TENEMOS ÉTICA PROFESIONAL

Laura Persigo, acompañante terapéutica que también se sumó al reclamo, dijo ante nuestro medio: “me deben desde el mes de diciembre en adelante” y recordó que “las irregularidades del pago de la mutual vienen hace tiempo, pero con el tema de la pandemia empeoraron”, no obstante aclaró: “uno sigue trabajando porque tenemos una ética profesional y no podemos cortarles el tratamiento a las personas que nos necesitan, pero la situación es que ya no sabemos cómo mantenernos porque nos deben hace meses”, y enfatizó en que “este es nuestro principal ingreso, además de que pagamos el mono tributo y ya no podemos”, recordó.

NOSOTROS NECESITAMOS LA PLATA PARA SOBREVIVIR

Guadalupe Dabanzo, una maestra integradora que también se sumó al enérgico reclamo, dijo que: “en mi caso me deben desde el mes de septiembre y el último pago que recibí fue en enero, que me pagaron agosto, así que hace ya bastante que viene sucediendo”, y puntualizó que “yo particularmente seguí haciendo la prestación con la afiliada, ahora en época de pandemia y su mamá tuvo la posibilidad de cambiarla de mutual para que este año yo pueda mejorar el servicio y poder trabajar como se hizo el año pasado” manifestó.

Por último Dabanzo reclamó: “necesitamos la plata para sobrevivir y nos están diciendo siempre que no saben cuándo nos van a pagar, que no tienen plata, que la situación está difícil, pero también escuchamos al señor Cañete decir que no se le debe a ningún prestador”. Señalando posteriormente que “esta es la única mutual que está trabajando con la modalidad de reintegro con los prestadores, lo que nos ata a nosotros como profesionales a hacer nuestros reclamos, porque cuando nosotros nos acercamos no nos corresponde, no nos toman los reclamos porque nos dicen que los tienen que hacer los afiliados, pero tampoco escuchan a los afiliados”. Por lo que concluyó que “esto ya es una vergüenza y no se puede seguir esperando”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...