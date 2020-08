PRINCIPIO DE ACUERDO JUDICIAL POR LAS DEMANDAS AL INSTITUTO DE PEDIATRÍA

El doctor Martín Jauregui solicitó el levantamiento del embargo preventivo al Instituto de Pediatría y de esta manera el nosocomio operará con normalidad tras un principio de acuerdo entre los codeudores.

En diálogo con este medio, el abogado Jaureguí comentó que están en los tramos finales de un acuerdo entre todos los deudores o condenados. “El Instituto tiene las cuentas embargadas porque fue el único que no apeló en tiempo y forma la sentencia condenatoria así que lo que se logró es que los otros codeudores desistan de la apelación y poder acordar con todos ellos un pago mancomunado de las obligaciones que genera ese juicio, lo que no es poca cosa habida cuenta que acortamos un plazo enorme si se esperaba a que haya una resolución en la corte”.

El abogado destacó que fue importante el gesto que ha tenido la Provincia a través de su fiscal de estado que ha consentido de alguna manera en ayuda de esta situación del instituto el acuerdo que ellos mencionaron. “Ahora resta que se implemente a través de un convenio. Y hay que instrumentar el pago de alguna de las partes. Están todas las compañías ya en línea trabajando para que esto se concrete a la brevedad salvo una que no tenemos contacto todavía y esperemos que se resuelva de la mejor manera que en estas horas estamos tratando de instrumentar esa conexión que es la compañía Prudencia pero estimo que van a allanarse al resto de los aseguradores y de las partes para terminar de esta manera el pleito y poder levantar el embargo que tanto complicó en todo este tiempo al instituto a modo tal que se complicó el suministro de oxígeno porque no había manera de que esos proveedores entiendan la situación. Lo hemos hablado y pedido que esperen un poco, lo mismo ocurrió con el tema de residuos patológicos porque no querían retirarlos más e imagínense el problema sanitario que causaba para la ciudad. Lo que prima es la razonabilidad, la cordura, el sentido común y el hecho de que estamos en una pandemia donde un instituto de estas características no puede quedar desabastecido”.

