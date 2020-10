PROCESO DE CREACIÓN DE LA FISCALÍA DE GÉNERO EN CONCORDIA

La Doctora María de los Ángeles Petit confirmó que está en proceso la creación de fiscalía de género en nuestra ciudad. El viernes habrá una reunión y el objetivo es que en noviembre empiece a funcionar en los tribunales de Concordia.

En diálogo con este medio, Cielo Petit comentó que han logrado en estos meses tanto a nivel nacional como provincial tener respuestas que hace año esperaban. “Particularmente en la ciudad de Concordia estamos muy contentos porque el diputado Ángel Giano anunció la semana pasada la creación de fiscalía especializada en género aquí en la ciudad de Concordia”.

La Presidenta del CEMAL (Centro de Estudios Municipales, Argentinos y Latinoamericanos) agregó que fue una petición que ellos están haciendo hace más de diez años porque en Paraná existen tres fiscalías de género especializadas y Concordia con el cumulo de denuncias que tiene y la gravedad de las denuncias, no tenía un área específica sobre el tema lo que va a facilitar mucho el tratamiento judicial sobre todo por las personas que van a trabajar en ese ámbito que son especialistas en violencia de género.

Con respecto al funcionamiento de este organismo, la abogada especialista en problemática de violencia de género manifestó que en noviembre ya estaría definiéndose quien será el fiscal a cargo de ese lugar y el viernes se producirá una reunión entre Giano, el equipo de violencia de la Municipalidad de Concordia y el Jefe de Fiscales donde anunciarán y trabajarán sobre este tema.

La ex diputada nacional afirmó que en estos meses de pandemia la gravedad es tal que por ejemplo en el mes de septiembre una mujer murió víctima de femicidio en Argentina cada 24 horas y es innumerable la cantidad de denuncias que existen de todo tipo de violencia y gracias a la decisión política del presidente Alberto Fernández se ha avanzado en pasos que en años no se había avanzado. “La violencia de género es un ámbito muy particular del área judicial donde se trata con víctimas y con agresores que tienen la necesidad de un enfoque interdisciplinario donde estén psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales y donde se trate de una manera integral el problema porque no solamente influye en la víctima y en el agresor sino también en los hijos y en el entorno social y laboral de la víctima”.

